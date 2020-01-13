17 млрд рублей составил долг компании «НСК Холди» из Новосибирска

В «НСК Холди» добавили, что в рамках деле о банкротстве учредителя и руководителя компании Николая Скороходова планируется погасить долг на основании плана реструктуризации.

ГК «Холидей» была основана в 2000 году в Новосибирске выпускником НГУ Николаем Скороходовым.

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел заявление ООО «НСК Холди», в котором компания просит изменить наложения обеспечительных мер в виде ареста на денежные средства и «иное имущество» компании «НСК Холди» на сумму 17,4 млрд руб. Эти сумма равна размеру непогашенной задолженности в деле о банкротстве «Холидей».

Ранее арбитражный управляющий ООО «Компании Холидей» Сергей Капустников сообщал «Коммерсантъ-Сибирь» о том, что долг компании перед кредиторами составлял 14 млрд руб. При этом он добавил, что эта сумма составляла 80% от заявленных требований.

ГК «Холидей» была основана в 2000 году в Новосибирске выпускником НГУ Николаем Скороходовым. Долгое время группа была крупнейшей торговой сетью в Западной Сибири. В марте 2018 года в отношении «Холидея» было начато конкурсное производство. На данный момент общая сумма задолженности составляет 17,4 млрд руб. Основными кредиторами выступают Сбербанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк. Скороходов являлся поручителем по кредитам компании.

Обеспечительные меры

В материалах Арбитражного суда Новосибирской области говорится, что 23 декабря прошлого года Альфа-Банк обратился с заявлением в суд. В нем истец требовал наложить обеспечительные меры в виде ареста на денежные средства и «иное имущество» компании «НСК Холди» на сумму 17,4 млрд руб. Эти сумма равна размеру непогашенной задолженности долга в деле о банкротстве «Холидей».

«В обоснование необходимости принятия указанных обеспечительных мер заявитель указывает на то, что непринятие обеспечительных мер повлечет существенный вред кредиторам и может сделать неисполнимым судебный акт о привлечении к субсидиарной ответственности», — говорится в материалах дела.

Решением от 24 декабря суд наложил арест на денежные средств и имущество «НСК Холди» на 17,4 млрд руб. На следующий день представители ответчика обратились в суд с заявлением о замене обеспечительных мер с ареста денежных средств и имущества стоимостью 17,4 млрд руб. на арест «имеющихся у «НСК Холди» материалов» в размере 47,4 млн руб., а также основные средства в размере 24,8 млн руб.

Второй вариант, предложенный ответчиком, подразумевал арест имеющихся в «НСК Холди» денежных средств (кроме зарплаты и налогов), материалов в размере 47,4 млн руб., а также основных средств на сумму 24,8 млн руб. и товары в обороте.

«В ООО «НСК Холди» действует 255 магазинов, численность работников составляет 2 387 человек, из них работают 2 241 человек, невозможность выплаты заработной платы приведет к увольнению сотрудников, что приведет к социальной напряженности. Также будут нарушены права третьих лиц на получение расчета за поставленный и реализованный товар», — аргументировали представители ответчика необходимость замены обеспечительных мер.

В «НСК Холди» добавили, что в рамках деле о банкротстве учредителя и руководителя компании Николая Скороходова планируется погасить долг на основании плана реструктуризации. Долг Скороходова планируется погасит за счет денег, вырученных от деятельности «НСК Холди». В то же время, арест денежных средств и имущества компании приведет к невозможности реализации плана реструктуризации долга Скороходова.

«Представитель АО «Альфа Банк» возражал против заявленного требования, ссылаясь на необходимость сохранения обеспечительных мер, на несоответствие действительности доводов о парализации производственно-торговой деятельности ООО «НСК Холди» в результате принятия мер в виде наложения ареста на денежные средства, поскольку имеется возможность использования института овердрафта в случае отсутствия достаточного объема денежных средств», — говорится в сообщении арбитража.

На основе представленных доводов суд принял решение удовлетворить заявление «НСК Холди» о замене обеспечительных мер. «Изучив материалы представленные ответчиком, заслушав пояснения представителей заявителя, ответчика и конкурсного управляющего, суд приходит к выводу о том, что принятая обеспечительная мера в виде наложения ареста на денежные средства в размере 17,4 млрд руб. является чрезмерной, повлечет причинение убытков третьим лицам», — говорится в определении суда.

Источник: РБК.Новосибирск