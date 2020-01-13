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Писать слово «Ветеран» с большой буквы предложил министр просвещения

13:06 13.01.2020 Фото: pxhere.com
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«Считаю нашим долгом, долгом историков собрать все, что осталось, пока не поздно, — рассказала министр просвещения Ольга Васильева в ходе лекции. — Этот феномен человеческого духа и благородства должен стать общим достоянием».

Писать слово Ветеран с большой буквы предложил министр просвещения
Важно сделать все, чтобы современные школьники получали полное представление о периоде военных лет

Министр просвещения Ольга Васильева поддержала идею тверских школьников писать слово «Ветеран» с большой буквы. Она встретилась с ребятами — представителями советов старшеклассников — в рамках рабочего визита в Тверскую область. Министр не только пообщалась со школьниками, но и выступила перед ними с открытой лекцией, посвященной подвигу солдат в годы Великой Отечественной войны.

Ольга Васильева подчеркнула: важно сделать все, чтобы современные школьники получали полное представление об этом периоде нашей истории.

Ученик 51-й школы Твери предложил на законодательном и государственном уровне закрепить написание «Ветеран» в словосочетании «Ветеран Великой Отечественной войны» с большой буквы. Он получил личную поддержку министра.

«Это хорошее начинание, ему надо дать дальнейший ход, — заметила Ольга Васильева. — Я абсолютно согласна: слово «Ветеран» надо писать с большой буквы».

«Считаю нашим долгом, долгом историков собрать все, что осталось, пока не поздно, — рассказала она в ходе лекции. — Этот феномен человеческого духа и благородства должен стать общим достоянием».

Лекция проходила в центре образования «Брусилово» — первой школе, открытой в этом году в рамках нацпроекта «Образование».

Источник: РГ

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