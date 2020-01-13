14 банков выдают ипотеку под 2% в России

В каждом из 11 регионов Дальневосточного округа представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%.

Расширен список банков, участвующих в программе «Дальневосточная ипотека»

Теперь их 14-ть, сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Ипотеку под 2% уже выдают: Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, Банк ДОМ.РФ, Дальневосточный банк. До конца февраля в программу войдут также банк «ФК Открытие», КБ «Восточный», банк «Долинск», Газпромбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Алмазэргиэнбанк.

В каждом из 11 регионов Дальневосточного округа представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. Официальным оператором программы выступает АО «ДОМ.РФ». Оно возмещает разницу между рыночной и льготной ставками банкам, выдавшим ипотеку. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке отвечает за организационную и информационную поддержку желающих воспользоваться программой льготного кредитования.

Источник: РГ