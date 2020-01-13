Сломал ногу водитель в ДТП с разорванной «Газелью» на Бердском шоссе

Сильный удар разорвал «Газель» пополам

Водитель «Тойоты» получил перелом ноги в утреннем ДТП на Бердском шоссе, об этом сообщается в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

«Газель двигалась со стороны Бердского шоссе и при повороте налево на Матвеевку не уступила дорогу Тойоте, ехавшей во встречном направлении. В результате столкновения водитель седана с подозрением на перелом ноги доставлен в больницу», — рассказал «АСТ-54» инспектор пропаганды ГИБДД города Новосибирска Владислав Савченков.

Напомним, авария произошла утром 13 января и вызвала серьезное затруднение движения на участке дороги.