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Сломал ногу водитель в ДТП с разорванной «Газелью» на Бердском шоссе

16:45 13.01.2020 Фото: АСТ-54
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Напомним, авария произошла утром 13 января, столкнулись «Газель» и легковая «Тойота».

Сломал ногу водитель в ДТП с разорванной Газелью на Бердском шоссе
Сильный удар разорвал «Газель» пополам

Водитель «Тойоты» получил перелом ноги в утреннем ДТП на Бердском шоссе, об этом сообщается в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

«Газель двигалась со стороны Бердского шоссе и при повороте налево на Матвеевку не уступила дорогу Тойоте, ехавшей во встречном направлении. В результате столкновения водитель седана с подозрением на перелом ноги доставлен в больницу», — рассказал «АСТ-54» инспектор пропаганды ГИБДД города Новосибирска Владислав Савченков.

Напомним, авария произошла утром 13 января и вызвала серьезное затруднение движения на участке дороги.

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