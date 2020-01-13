Зарезал собутыльника ударами ножа в спину мужчина на улице Лесосплава в Искитиме

Следственным отделом по Искитимскому району следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, 11 января 2020 года в вечернее время в доме по ул. Лесосплава г. Искитима Новосибирской области распивали алкогольные напитки 43 и 56 -летние мужчины. В ходе распития между мужчинами возник конфликт и когда 56-летний мужчина отвернулся от собеседника, тот нанес ему не менее четырех ударов ножом в область спины.
От полученных телесных повреждений 56-летний мужчина скончался на месте происшествия. Сотрудниками полиции фигурант дела был доставлен к следователю СКР.
В настоящее время фигурант дела задержан по подозрению в совершении преступления. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя о применении в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу.
По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.
Источник: СУ СКР по Новосибирской области