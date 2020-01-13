Зарезал собутыльника ударами ножа в спину мужчина на улице Лесосплава в Искитиме

Конфликт произошел во время распития спиртного, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

Следственным отделом по Искитимскому району следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 11 января 2020 года в вечернее время в доме по ул. Лесосплава г. Искитима Новосибирской области распивали алкогольные напитки 43 и 56 -летние мужчины. В ходе распития между мужчинами возник конфликт и когда 56-летний мужчина отвернулся от собеседника, тот нанес ему не менее четырех ударов ножом в область спины.

От полученных телесных повреждений 56-летний мужчина скончался на месте происшествия. Сотрудниками полиции фигурант дела был доставлен к следователю СКР.

В настоящее время фигурант дела задержан по подозрению в совершении преступления. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя о применении в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Источник: СУ СКР по Новосибирской области