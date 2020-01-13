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Шокирующе худую в 18 кг девушку Лизу нашли в реабилитационном центре Копейска

21:51 13.01.2020 Фото: vk.com/Оксана Труфанова
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Врачи утверждают, что худоба является последствием не истощения от голода, а врожденных заболеваний. В январе 2020 года, когда стало известно о плачевном состоянии девочки, у ее тети, ранее являвшейся опекуном, сгорел дом.

Шокирующе худую в 18 кг девушку Лизу нашли в реабилитационном центре Копейска
Ребенок в сознании, реагирует на уровень полугодовалого ребенка, не разговаривает, активных движений не может производить, открывает глаза, фиксирует взгляд

Заведующая службой паллиативной помощи детям ГКБ №5 Кира Маляр рассказала о состоянии госпитализированной в это отделение девушки, вес которой составляет всего 18 кг. По словам врача, ребенок имеет тяжелейшую врождённую патологию, передает портал Накануне.ру. «Ребенок поступил также в тяжёлом состоянии, и сейчас находится в тяжёлом состоянии. У нее первая группа инвалидности. Тяжёлая болезнь, те изменения, которые есть, это результат врожденной патологии. Она очень ослаблена», — отметила врач.

«Два тяжёлых заболевания, они стали причиной максимального низкой массы тела. Есть поражения головного мозга, опорно-двигательного аппарата. Истощение — это не результат голода, еды было достаточно, это мы проверили», — сообщила журналистам Кира Маляр, добавив, что сейчас пациентка получает внутривенное питание, плановое медикаментозное лечение. Начал работать массажист, к работе присоединился психолог – музыкотерапия, сказкотерапия. Начато углубленное обследование.

По словам Маляр, ребенок ухожен, больших пролежней нет, пациентка находится в отдельной палате.

«Ребенок в сознании, она реагирует на уровень полугодовалого ребенка. Она не разговаривает, активных движений не может производить. Она открывает глаза, фиксирует взгляд», — рассказала врач.

«Я изучила медицинскую документацию, психиатр делал записи постоянно. Лиза очень беспокоилась, подбиралась терапия, чтобы она не беспокоилась, не плакала, хорошо спала. Он подобрал терапию хорошо, но у ребенка был болевой синдром», — отметила Маляр.

Говоря о дальнейшей жизни девочки, врач пояснила, что после лечения Лизу выпишут в учреждение социальной защиты. При этом, хотя девочка может есть сама, но нервная система работает неправильно и пища может попасть в дыхательные пути. «В интересах ее жизни лучше обеспечить питание не через рот», — считает врач.

Добавим, что детский омбудсмен региона Валерия Майорова сообщила, что Лиза находилась в реабилитационном центре почти год — с февраля 2019 по январь 2020, до декабря ее не навещали. В январе 2020 года, когда стало известно о плачевном состоянии девочки, у ее тети, ранее являвшейся опекуном, сгорел дом.

Оценку работе Копейского реабилитационного центра дала министр социальных отношений региона Ирина Буторина. По ее словам, в центре существует проблема с персоналом. Врачи, психиатры, терапевты работают по совместительству. Врачебному персоналу не хватило компетенции, чтобы отреагировать на ситуацию. Теперь увольнение грозит директору заведения.

Напомним, 20-летнюю девушку с ДЦП обнаружили в реабилитационном центре Копейска в истощенном состоянии, сейчас она госпитализирована. Девушка-инвалид весит менее 19 кг.

Ранее депутат Госдумы Сергей Шаргунов рассказал, что девушка — племянница жительницы Полетаево, под опекой у которой, помимо девочки, находились еще двое детей. Сирот у нее забрали. Сама женщина уверенна, что это сделали, чтобы не давать им положенное по закону жилье. Ребенок, который страдал ДЦП, был помещен в реабилитационный центр в Копейске — там девочка очень похудела. Есть версия, что до такого состояния ее довели медики.

Следователи СК организовали проверку, по результатам которой будет известно, виновны ли медики реабилитационного центра в истощении сироты.

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