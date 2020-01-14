Дизайнер из Бердска: платье с глубоким декольте вряд ли понравится мужчине

Евгения Белкина занимает призовые места в конкурсе молодых дизайнеров «Тайный показ»

Маленькая девочка из Бердска шила одежду для кукол и мечтала о большой моде.

Закончив с серебряной медалью лицей №6 Евгения Белкина поступила в вуз, но проучившись два года, поняла, что хочет заниматься творчеством. Работала в мастерской бересты, год назад открыла мастерскую по пошиву одежды.

— Я пробовала шить на всех швейных машинках мамы: ручной, ножной, с электроприводом. Помню первый оверлок, невероятно тяжелый и громкий, зато такой важный, его привезли аж из Барнаула, -призналась героиня рубрики «Профессионалы XXI века».

Не обязательно открывать все тело, чтобы показать свою сексуальность

Любовь к шитью у Жени от мамы. Сначала она мастерила наряды своей любой кукле Барби, потом с нетерпением ждала, когда подрастет до самого маленького размера в модном журнале и сама начнет шить одежду. Бердчанка придумала себе платье на выпускной алого цвета с разрезом.

— Я не швея. Мне в страшном сне может присниться, что я с утра до вечера строчу на машинке. Я люблю придумывать модели, когда ты держишь ткань в руке чувствуешь ее на ощупь — приходят интересные идеи, что из нее можно создать. Мне нравится работать с натуральными полотнами. Лен я недавно заказала в Италии. Стоит 3500 рублей за метр. Из него вышел отличный костюм прекрасно сидящий на фигуре, — рассказала мастерица.

Чаще к дизайнеру обращаются женщины с нестандартными фигурами. Однажды к ней пришла девушка и заказала юбку с необычными складками. Жене нравится шить костюмы для выступлений дочке и создавать авторские коллекции.

Девушка несколько лет участвует в конкурсе молодых дизайнеров «Тайный показ» и занимает призовые места.

В 2019 году Евгения представила коллекцию под названием «Королева Саванны». Дизайнер описывает свою коллекцию так: «Смело, сексуально, женственно: анималистические принты и яркие ткани на моделях соблазнительного кроя.

— Для меня сексуальность — это смелость надеть не то, что носят все. Отличаться. Не обязательно открывать все тело, чтобы показать свою сексуальность. Можно сделать акцент на принт платья. Если вы хотите понравиться мужчине — нужно узнать что ему нравится. Если он не воспринимает слишком сексуальных девушек, если вы наденете платье с глубоким декольте, вряд ли мужчине это понравится.

Стиль — самовыражение человека. Нужно научиться понимать себя, чего ты хочешь. Ориентироваться не на то, что все носят, а что тебе нравится. Дизайнеру ближе стиль сафари. Свободный,удобный для путешествий. Шорты, много карманов, натуральные ткани.

— Если хотите стать стройнее с помощью одежды используйте широкие горизонтальные полосы. Если у вас лишний вес забудьте об укороченных штанах,- советует специалист.

Не мучайте детей, не требуйте от них пятерок

Рядом с творческой личностью должен быть основательный мужчина, именно такой как ее муж Александр, с которым они 10 лет счастливы в браке и воспитывают дочку Олю. Она учится во втором классе.

— Я не хочу, чтобы дочка была отличницей. Я закончила лицей с серебряной медалью, которая покрылась ржавчиной — я ее выбросила. Быть отличницей — значит быть послушной, делать то, что тебе говорят. Оценка учителя зависит не только от уровня знаний, а от того насколько старается ученик. Муж закончил школу без медали, но сейчас успешно делает карьеру, потому что в школе он научился коммуницировать с людьми, пока я зубрила. Когда ко мне подходит дочка и говорит, что ей не нравится окружающий мир — я не настаиваю и советую родителям: «Не мучайте детей, не требуйте от них пятерок»!,- считает девушка.

Евгения любит цветы в горшках. Она вырастила авокадо из семечка. В мастерской растут мандарины. В свободное время любит убираться. Шесть лет не ест мяса и шоколад.

— У меня была аллергия, не помогали лекарства и я решила пересмотреть рацион питания. С утра я ем овсяную кашу с помидорами, оливковым маслом и соусом из лимона, чеснока и семечек подсолнечника,- признается дизайнер.

Девушка обожает овощи, особенно картошку, но для любимого мужа часто готовит блюда из мяса.

— Не нужно давить на человека.Раньше муж никогда не ел баклажаны, теперь он их любит.

Мы то, что мы едим. Конечно удобно зайти в магазин купить кусок колбасы или замороженные пельмени.

Но, если у вас болит живот или заболело горло, спросите почему? Если заниматься физкультурой, правильно питаться можно дожить до 150 лет,- убеждена Евгения Белкина.

Автор видео Елена Белоусова

