Недостоверными назвала данные о качестве дорог России Счетная палата

Региональные власти предоставляли недостоверные данные о снижении аварийно-опасных участков на региональных дорогах, выяснилось в ходе проверки Счетной палаты. Они также выделяют недостаточно средств на обеспечение безопасности.

Аудиторы также выяснили, что региональные власти выделяют недостаточно средств на мероприятия национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Эксперты Счетной палаты выявили недостоверность данных о сокращении аварийно-опасных участков, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП), предоставляемых региональными властями в правительство в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом говорится в промежуточном отчете аудиторов по нацпроекту (есть у РБК).

Так, по отчетам субъектов, за 2018 год участки концентрации ДТП в Ярославской агломерации отсутствуют. Но по данным ГИБДД, которые приводят аудиторы, там зафиксировано 40 участков (прирост к базовому значению региона 2016 года в восьми таких местах — на 500%), в Улан-Удэнской агломерации выявлено увеличение аварийно-опасных участков на 194%, в то время как власти региона отчитывались правительству о снижении на 76%, в Кировской агломерации снижение составило 24,3%, а не 64,9%, как сообщали власти региона. В ряде субъектов аудиторы отметили рост мест концентрации ДТП, выделив Приморский край (56 точек в 2017 году и 76 — в 2018 году), Волгоградскую область (рост с 40 точек до 57) и Омскую область (с 89 мест концентрации ДТП до 128).

В соответствии с национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году необходимо увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50%.

Таким образом, в 2018 году ни одному из субъектов Российской Федерации не удалось достичь планового значения указанного показателя, констатируют эксперты Счетной палаты. Они также отмечают, что в ряде субъектов при планировании ремонтных работ на автомобильных дорогах не все контракты предусматривали мероприятия, непосредственно связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, сохранением жизни и здоровья населения, что создает предпосылки к возникновению новых мест концентрации ДТП. По данным аудитора, более трети всех аварий в 2017 (40,1%) и в 2018 году (35,3%) связаны с такими нарушениями.

Аудиторы также выяснили, что региональные власти выделяют недостаточно средств на мероприятия национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Анализ финансового обеспечения мероприятий региональных проектов республик Удмуртия и Бурятия, Ярославской и Кировской областей на период 2019–2024 годов показал, что оно является недостаточным и может повлечь за собой риски невыполнения мероприятиями региональных проектов, а также ставит под угрозу реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в целом, говорится в отчете Счетной палаты.

В связи с этим аудиторы планируют направить обращение в Генеральную прокуратуру, а также информационные письма вице-премьеру Максиму Акимову, министру транспорта Евгению Дитриху, губернаторам Кировской и Ярославской областей, главам Республики Бурятия и Удмуртской Республики. РБК направил запросы представителю Акимова, в пресс-службу Минтранса, в приемные глав Республики Бурятия и Удмуртской Республики Алексея Цыденова и Александра Бречалова, а также в приемные губернаторов Кировской области и Ярославской области Игоря Васильева и Дмитрия Миронова.

Нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» охватывает 104 городские агломерации, его реализация началась 3 декабря 2018 года. За шесть лет финансирования нацпроекта регионы вложат в его реализацию 4,139 трлн руб., из федерального бюджета — 440,9 млрд руб. Ключевая цель проекта — улучшить состояние трасс и сократить число аварийных участков в агломерациях с населением более 200 тыс. человек.

Вице-премьер по транспорту Максим Акимов неоднократно критиковал власти регионов за низкие темпы работ, в том числе при выполнении первого этапа проекта — заключения контрактов. В сентябре в ходе совещания подчеркивалось, что значительное отставание (показатель ниже 35%) было у Крыма, Забайкальского края, Ненецкого АО, Республики Тыва, Еврейской АО, в Приморском крае, Чеченской Республике и Сахалинской области. В октябре Акимов указывал, что субъекты Федерации не в состоянии освоить бюджеты и в срок завершить ремонтные и строительные работы. «Не зависит успех или неудача от климатических, погодных условий и туристического сезона. Это точно не аргумент. Абсолютно одинаковые регионы, но показатели по выполнению кардинально разные < ...> Все зависит от управленческой команды», — указывал Акимов.

Источник: РБК