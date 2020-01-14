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Посадить вертолет на трассу ради женщины с инфарктном помогли инспекторы ДПС в Новосибирской области

10:30 14.01.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Экипаж ДПС временно перекрыл движение по трассе для посадки вертолёта и срочной госпитализации женщины.

Посадить вертолет на трассу ради женщины с инфарктном помогли инспекторы ДПС в Новосибирской области
Временно перекрыв движение транспорта, экипаж ДПС оказал содействие в посадке вертолета на участке автодороги г.Карасук — с.Хорошее.

В прошедшие выходные в Карасукском районе экипаж ДПС местной Госавтоинспекции в составе лейтенантов полиции Александра Беляева и Сергея Горбанюка помог доставить 65-летнюю пациентку центральной районной больницы на экстренную операцию в Новосибирск в национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина.

Женщину с инфарктом необходимо было срочно доставить на вертолете из города Карасука в Новосибирск для проведения операции на сердце. Однако все посадочные площадки в Карасукском районе оказались заметены снегом. Пилоты обратились за помощью в Госавтоинспекцию. Временно перекрыв движение транспорта, экипаж ДПС оказал содействие в посадке вертолета на участке автодороги г.Карасук — с.Хорошее. Также полицейские обеспечили безопасность проезда автомобиля скорой медицинской помощи, где находилась пациентка, к месту посадки вертолета.

В медицинском учреждении сообщили, что женщину вовремя доставили в клинику, и операция прошла успешно.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области

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От редакции

Доброе дело сделали?

Аноним, 14 января 2020 10:38
НВР:
Во первых они просто выполнили свои служебные обязанности. Во вторых вертолёт вызвали к простому смертному? Очень сильно сомневаюсь! Сколько раз за последнии пять лет в НСО вызывали вертолёт для госпитализации пациента? Вот и я не помню такого.
Аноним, 14 января 2020 11:42
надо героя рф дасть

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