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Недвижимость / Общество

Больше миллиона квадратов жилья сдали в 2019 году в Новосибирске

11:25 14.01.2020 Фото: pixabay.com
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Итоги жилищного строительства 2019 года подвели в мэрии Новосибирска. Лидируют Ленинский и Кировский районы, больше половины квартир — однушки.

Больше миллиона квадратов жилья сдали в 2019 году в Новосибирске
Больше миллиона квадратов жилья сдали в 2019 году в Новосибирске

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, за 12 месяцев в Новосибирске введено в эксплуатацию 1 млн 60 тысяч 239 кв. метров жилья.

102,6 тысячи кв. метров (565 домов) — индивидуальное строительство;
12,8 тысяч кв. метров (6 домов, 237 квартир) — малоэтажное жильё;

944,8 тысяч кв. метров (88 домов, 17 437 квартир) — многоэтажки.
Самым быстрорастущим стал Ленинский район, где за год возведено 244 918 квадратов (18 многоэтажных домов). На втором месте — Кировский с 202 647 квадратами (22 многоэтажных дома).

Значительная часть нового жилфонда — каркасные дома (62%). Удельный вес панельного домостроения — 27%, кирпичного — 10%.

На комплексных площадках введено 48 домов общей площадью 489,3 тысяч квадратов.

В многоэтажках сданы 17 674 квартиры. 50,7% из них — однушки и студии; 29,3% — двухкомнатные; 18,4% — трёхкомнатные; 1,5% — квартиры из четырёх и больше комнат.

Средняя площадь квартир (с учетом балконов и лоджий) — 54,2 кв. метра. 3104 квартиры в новостройках выполнены под ключ (18%).

Источник: nsknews.info

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