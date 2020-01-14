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Налог на домохозяек предложили ввести в России

11:15 14.01.2020 Фото: pixabay.com
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Депутат Госдумы Сергей Вострецов уверен, что если все будут платить налоги, то и «богатых получится нагнуть».

Налог на домохозяек предложили ввести в России
В стране больше 20 млн уклонистов от налогов трудоспособного возраста, которые принесли бы в казну триллионы рублей

По интернету разошлось предложение депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Вострецова заставить домохозяек платить налоги. По его мнению, они являются самозанятыми. В стране больше 20 млн уклонистов от налогов трудоспособного возраста, которые принесли бы в казну триллионы рублей, заявил «Росбалту» парламентарий.

«Все это мы обсуждали еще полтора года назад. 28 млн человек Минтруд не может найти, они находятся непонятно где, в воздухе. У них что, детей нет, ИНН нет, не передвигаются они? Так давайте посмотрим за ними!» — предложил Вострецов.

«Минтруд тогда обещал порядок навести, но не навел. После принятия закона о самозанятых им воспользовались только 20 тысяч человек — посмотрим, сколько еще людей из тени вылезет. Факт в том, что эти люди не относятся ни к одной социальной категории: они не инвалиды, не студенты, не пенсионеры, не безработные, не многодетные матери, и давно вышли из декретного отпуска. Зато за пособиями и в поликлиники они первыми ломятся. Может, их тогда этим по остаточному принципу обеспечивать?» — задался вопросом депутат.

Сергей Вострецов недоумевает, почему десятки людей платят в фонд ОМС, соцстрах, а остальные на эти налоги плюют.

«А потом мы удивляемся, почему у врачей и учителей зарплаты маленькие! А с чего они будут большими, если треть населения не платит налоги? Нужна прогрессивная шкала налогообложения, и дело даже не в том, чтоб богатые больше платили. Какой смысл увеличивать налог на богатых, если это то же самое, что лить воду в сито? Треть населения неуважительно относится к добропорядочным налогоплательщикам и пользуется бесплатными услугами за их счет. Это не государство, а вакханалия какая-то!» — считает депутат.

Сергей Вострецов уверен, что если все будут платить налоги, то и «богатых получится нагнуть».

«В Европе неуплата налогов — это самое страшное преступление. В СССР за это же отправляли на зону. Получается, правы были? Но речь не о том, чтобы назвать их налоговыми преступниками или тунеядцами — нужно заставить их нести ответственность, и тогда в казну потекут триллионы рублей. И указы президента тогда, может, будут выполнять, и безработных на биржу труда устроят, и бомжам помогут. И малый и средний бизнес можно драконовскими налогами не облагать. И не нужно форумов и заседаний — и без них проблемы можно решить», — резюмировал депутат.

Впрочем, другие парламентарии не поддержали идею Вострецова. Рервый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев в интервью «РИА Новости» заявил: ««Такие идеи фракция не поддерживает. Мы очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан», — сказал Исаев, назвав данную тему серьезной и «даже болезненной». Он выразил надежду, что подобные предложения останутся на «уровне размышлений».

Источники: РИА Новости, Росбалт

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От редакции

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бюджетник, 14 января 2020 11:24
Ну не знают они (ПЖиВ имеется в виду) как еще ободрать народ! Налог на воздух еще остался. Они его приберегают на потом.
Аноним, 14 января 2020 11:35
уже давно есть
аноним, 14 января 2020 11:31
У людей кости уже торчат,а они все шкурку ищут которую давно содрали!
Аноним, 14 января 2020 11:36
из под жира
Смотрящий, 14 января 2020 11:31
Веревки свои брать - или государственные дадут? ©
Аноним, 14 января 2020 11:35
счас дадут
Аноним, 14 января 2020 11:39
а правительство Франции заявило о готовности отменить повышение пенсионного возраста из-за забастовки профсоюзов. ...ну, у них то валежника нет,им деваться некуда...

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