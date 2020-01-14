Мучилась сутки: Обожгла лицо и руки на пожаре рынка «Центральный» жительница Искитима

Пенсионерка, работавшая на рынке, с ожогами 1 и 2 степени обратилась за медицинской помощью только на следующий день. Врачи назначили амбулаторное лечение.

На пожаре рынка «Центральный» пострадали несколько человек, один погиб в огне

В травпункт ИЦГБ днем 9 января обратилась 62-летняя жительница Искитима. У нее были ожоги лица, туловища, предплечья, правой кисти 1 и 2 степени на площади 6%. Пострадавшей была оказана медицинская помощь. Назначено амбулаторное лечение, сообщает сайт «Весь Искитим».

Как рассказали сайту «Весь Искитим» в ЕДДС, со слов пострадавшей, ожоги она получила во время пожара на рынке «Центральный» 8 января. Но прийти за медицинской помощью смогла только на следующий день. В ЕДДС предполагают, что, скорее всего, пенсионерка работала на рынке, где произошел пожар.

Напомним, крупный пожар охватил торговый комплекс в центре Искитима 8 января и распространился на всю площадь — 4600 кв метров. Один человек был объявлен без вести пропавшим. Но вскоре под завалами нашли труп мужчины. Им оказался Анатолий Овчинников — арендатор, торговал шапками. 9 января следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека). Ночью в три часа рынок вновь загорелся, а затем и утром.

По предварительной информации, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Некоторые очевидцы рассказывали о том, что взорвалась лампочка. Здание рынка не было застраховано.