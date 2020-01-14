Миллион рублей из собачьей конуры украли в Башкирии

В правоохранительные органы города Стерлитамак обратился местный предприниматель. Он заявил, что у него выкрали большую сумму денег. Мужчина лишился целого миллиона рублей.
Деньги были похищены из необычного тайника. 45-летний предприниматель спрятал крупную сумму денег в собачьей будке. При чём из-за новогодних праздников мужчина не сразу заметил пропажу.
Бизнесмен предполагает, что деньги выкрали в период с 27 декабря по 10 января. Полиция уже занимается поисками преступника. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Источник: Bash. News