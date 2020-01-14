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Миллион рублей из собачьей конуры украли в Башкирии

12:00 14.01.2020 Фото: pixabay.com
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Из-за новогодних праздников мужчина не сразу заметил пропажу.

Миллион рублей из собачьей конуры украли в Башкирии
Бизнесмен предполагает, что деньги выкрали в период с 27 декабря по 10 января.

В правоохранительные органы города Стерлитамак обратился местный предприниматель. Он заявил, что у него выкрали большую сумму денег. Мужчина лишился целого миллиона рублей.

Деньги были похищены из необычного тайника. 45-летний предприниматель спрятал крупную сумму денег в собачьей будке. При чём из-за новогодних праздников мужчина не сразу заметил пропажу.

Бизнесмен предполагает, что деньги выкрали в период с 27 декабря по 10 января. Полиция уже занимается поисками преступника. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Источник: Bash. News

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