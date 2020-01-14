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Пообещал убрать горы снега кольцевой разъезд в Белокаменном без расследований вице-мэр Бердска

15:30 14.01.2020, Марина Волкова Фото: Евгении Шатохиной
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Несколькими часами ранее Владимир Захаров пообещал принять все усилия, чтобы дети и взрослые не попали под колеса автомобиля. Бердчане жаловались не только на снег, но и на скользкий тротуар.

Пообещал убрать горы снега кольцевой разъезд в Белокаменном без расследований вице мэр Бердска

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров взял на контроль ситуацию с заваленным снегом транспортным кольцом в микрорайоне Белокаменном Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в редакцию обратилась жительница микрорайона Евгения Шатохина.

— На кольце не чистят полностью снег. Нет тротуаров вдоль примыкающих к кольцу дорог. Люди, а главное дети, идут по скользкой проезжей части. Прошу довести через СМИ до администрации о плачевном состоянии проезжей части в микрорайоне Белокаменный, пока кто-нибудь не попал под колеса авто, — умоляла бердчанка 14 января.

Владимир Захаров сообщал, что разберется в ситуации. И тут же направил специалистов к кольцу.

— Мы не будем разбираться, чье это кольцо. В течение двух дней мы очистим его от снега, чтобы ребятишки и взрослые смогли безопасно переходить дорогу. Посмотрим, что там с тротуаром и по возможности решим проблему с ним, — заверил Владимир Николаевич.

Несколькими часами ранее он, в беседе с «Курьер. Среда. Бердск», пообещал выяснить, кому принадлежит территория, на котором расположено транспортное кольцо.

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