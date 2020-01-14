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Грудную дочку выбросила в туалет поезда пьяная мать в Краснодаре

18:00 14.01.2020 Фото: Телетайп Краснодара
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ЧП произошло в пассажирском поезде Симферополь – Москва № 28.

Грудную дочку выбросила в туалет поезда пьяная мать в Краснодаре
Пьяных родителей и их детей высадили из поезда.

В ночь на 10 января в поезде ехала семья с двумя детьми. 53-летний отец и его 36-летняя гражданская жена употребляли алкоголь, невзирая на присутствие в купе двух детей, младшей из которых еще не исполнилось и года.

В какой-то момент малышка раскапризничалась, тогда расвирипевшая мать, которая к тому моменту находилась уже в полувменяемом состоянии, схватил девочку, помчалась к тамбуру и выбросила ребенка в туалет.

Девочка получила серьезные травмы. Начальник поезда вызвал наряд полиции. Пьяных родителей и их детей высадили из поезда. Дети сейчас находятся в больнице Крымска, а протрезвевшая мать пытается доказать полиции, что она ни в чем не виновата.

Обстоятельства этой истории сейчас изучает полиция, но официальных комментариев насчет произошедшего инцидента нет.

Источник: Телетайп Краснодара

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