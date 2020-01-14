Из-за фекальной аварии перекрыли тротуар коммунальщики на главной улице Бердска

Аварийная бригада КБУ ликвидирует подпор на канализационных сетях напротив ГДК. По сведениям диспетчера Комбината, ни у кого из потребителей воду не перекрывали.

Коммунальщики Бердска чистят засорившуюся канализацию

К вечеру 14 января коммунальщики перекрыли тротуар на главной улице Бердска. Закрыт проход пешеходам рядом с политехническим колледжем. Людям приходится двигаться по противоположной стороне дороги.

Сотрудники КБУ с помощью трех ассмашин ликвидируют коммунальную аварию. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в диспетчерской службе муниципального Комбината бытовых услуг, бригада устраняет подпор. В районе профессионального учебного заведения засорилась канализация. По словам диспетчера, подобных ситуаций в Бердске ежедневно случается десятками. На снегу видны следы выхода фекальных вод на поверхность.

— Люди работают на подпоре. Ничего страшного — нормальная рабочая обстановка. Никого от воды не отключали, — прокомментировала диспетчер «Курьер. Среда. Бердск», затруднившись ответить, когда тротуар на ул. Ленина напротив Городского дома культуры снова станет проходным.

Из-за ремонтных работ проезжая часть стала чуть уже — техника стоит прямо на дороге.

Асмашина стоит прямо на проезжей части