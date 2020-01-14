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Из-за фекальной аварии перекрыли тротуар коммунальщики на главной улице Бердска

17:42 14.01.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Аварийная бригада КБУ ликвидирует подпор на канализационных сетях напротив ГДК. По сведениям диспетчера Комбината, ни у кого из потребителей воду не перекрывали.

Из за фекальной аварии перекрыли тротуар коммунальщики на главной улице Бердска
Коммунальщики Бердска чистят засорившуюся канализацию

К вечеру 14 января коммунальщики перекрыли тротуар на главной улице Бердска. Закрыт проход пешеходам рядом с политехническим колледжем. Людям приходится двигаться по противоположной стороне дороги.

Сотрудники КБУ с помощью трех ассмашин ликвидируют коммунальную аварию. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в диспетчерской службе муниципального Комбината бытовых услуг, бригада устраняет подпор. В районе профессионального учебного заведения засорилась канализация. По словам диспетчера, подобных ситуаций в Бердске ежедневно случается десятками. На снегу видны следы выхода фекальных вод на поверхность.

— Люди работают на подпоре. Ничего страшного — нормальная рабочая обстановка. Никого от воды не отключали, — прокомментировала диспетчер «Курьер. Среда. Бердск», затруднившись ответить, когда тротуар на ул. Ленина напротив Городского дома культуры снова станет проходным.

Из-за ремонтных работ проезжая часть стала чуть уже — техника стоит прямо на дороге.

Из за фекальной аварии перекрыли тротуар коммунальщики на главной улице Бердска

Асмашина стоит прямо на проезжей части

Из за фекальной аварии перекрыли тротуар коммунальщики на главной улице Бердска

Коммунальную аварию ликвидируют с помощью трех ассмашин

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В канализацию бросают что попало?

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