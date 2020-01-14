На видео рассказала, как задушила мужа за попытку изнасиловать дочь-подростка женщина под Питером

По ее словам, бывший супруг уже несколько лет не употреблял спиртное, но в тот злополучный вечер пришел в сильном алкогольном опьянении. Накинулся на нее, а потом на пришедшую на помощь несовершеннолетнюю девочку. Выхода, говорит, не было.

У подозреваемой, по ее словам, не осталось выхода — только убить насильника

В городе Гатчине в Ленинградской области женщина задушила своего бывшего мужа за попытку изнасиловать ее дочь. Нападавшая пыталась защитить дочь и задушила экс-супруга ремнем.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела: мать защищала своего ребенка и задушила насильника.

Как передает «Мойка78», в понедельник, 13 января, в 22:29 в полицию поступило сообщение от 37-летней женщины. Она рассказала, что в своей квартире в Гатчине задушила бывшего мужа, когда тот хотел изнасиловать ее 17-летнюю дочь.

На место происшествия выехал наряд полиции. В квартире полицейские обнаружили труп 34-летнего безработного мужчины, также была задержана подозреваемая. Она пояснила полицейским, что задушила экс-супруга поясом, когда тот напал на ее дочь 2003 года рождения.

Мера пресечения не избиралась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Жительница Гатчины рассказала о произошедшем РЕН-ТВ. По ее словам, бывший муж уже несколько лет не употреблял спиртное, но в этот злополучный вечер пришел в сильном алкогольном опьянении.

«Вчерашние события уже были из ряда вон выходящие. Пришел очень сильно пьяный, залез в окно, хотя у него были ключи. Начал ко мне приставать, я его стала отпихивать. Он накинулся, начал меня душить. Дочка старшая рядом сидела, она это все увидела, пришла мне на помощь. Он накинулся на нее, начал на ней одежду рвать. Я не помню, как мне вообще пришла эта мысль в голову. Я схватила кушак, начала его душить. Понимала, что если сейчас остановлюсь, то он нас всех убьет», — рассказывает женщина.

Видео РЕН-ТВ