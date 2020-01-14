Бедность и закредитованность: Банки отказались дать кредиты 60% желающих

Банки стали чаще отказывать заемщикам в новых ссудах. Доля одобренных кредитных заявок упала до минимума за два года. Охотнее всего дают ипотеку и автокредиты.

По данным НБКИ, самый высокий уровень одобрения у заявок на ипотеку: в 2019 году банки одобрили 65,6% обращений за этим видом кредита

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке. Самое заметное снижение произошло перед новогодними праздниками, когда традиционно растут выдачи ссуд. Так, в декабре доля подтвержденных кредитных заявок сократилась до 32,2%, минимального значения с 2017 года, подсчитали в бюро. В 2018 году средний уровень одобрения ссуд составлял 41%, передает РБК.

Тенденцию подтверждают и другие бюро кредитных историй. По данным Объединенного кредитного бюро, по итогам прошлого года уровень одобрения составил 30–31%, что на 17 п.п. меньше показателей 2018-го. БКИ «Эквифакс» также зафиксировало рост отказов заемщикам: банки стали реже одобрять ипотеку, автокредиты и ссуды наличными. Но минимум, который был в 2015 году, еще не достигнут, отмечает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. НБКИ ведет статистику отказов по розничным кредитам с 2017-го.

Какие кредиты банки одобряют охотнее всего

* По данным НБКИ, самый высокий уровень одобрения у заявок на ипотеку: в 2019 году банки одобрили 65,6% обращений за этим видом кредита.

* Кредитные организации стали с меньшей охотой выдавать автокредиты: уровень одобрения по этому продукту за год упал на 7,2 п.п., до 43,5%.

* В 2019 году лишь 33,9% заявок на необеспеченные кредиты и кредитные карты привело к выдаче ссуды; годом ранее уровень одобрения в этом сегменте составлял 39,1%.

Почему заемщикам чаще отказывают

Банки стали осторожнее из-за действий ЦБ и скромной динамики доходов населения, отмечают в НБКИ. Центробанк не раз указывал на рост рисков в сегменте розничного кредитования и увеличение закредитованности россиян. С 1 октября регулятор требует от банков и микрофинансовых компаний рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд свыше 10 тыс. руб. Чем выше ПДН клиента, тем больше капитала на выдачу такого кредита требуется. Аналитики Fitch подсчитали, что после введения ПДН нагрузка на организации выросла больше, чем ожидалось.

«Предупреждения регулятора о рисках перегрева на рынке потребительского кредитования достигли не только ушей, но и сознания банкиров», — замечает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. Участники рынка действительно ужесточили требования к заемщикам — как из-за новаций ЦБ, так и из-за собственных опасений, считает она.

Рост закредитованности населения привел к снижению качества входящего клиентского потока, объясняет динамику отказов младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Балясова. По ее словам, банки стараются переориентироваться на группу более проверенных клиентов, но прирост количества таких заемщиков снижается.

Гендиректор ОКБ Артур Александрович связывает поведение банков с их переходом к продажам кредитных продуктов онлайн: доля заявок в интернете росла с начала 2018 года, но к середине 2019-го появились признаки снижения качества кредитных портфелей. «Банки очень активно привлекают заявки среднего и низкого кредитного качества в высокорисковых каналах продаж, одновременно резко ужесточая требования к кредитному качеству во втором полугодии», — отмечает эксперт.

Уровень одобрения кредитных заявок будет снижаться и дальше, а вслед за ним и темп роста новых выдач, считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Но рост доли отказов и повышение требований к заемщикам имеют место не во всех банках, говорит директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин. По его словам, ужесточение политики больше свойственно для монолайнеров, которые специализируются на рознице. О том, что в их банках уровень одобрения значительно не изменился, РБК сообщили представители ВТБ, «Открытия», РНКБ и Русфинанс Банка («дочка» Росбанка).

Банки стали жестче и без ЦБ

Многие игроки постепенно закручивают гайки для новых клиентов и концентрируются на работе с существующей клиентской базой, признает вице-президент банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич. Однако он связывает это с ухудшением платежного поведения заемщиков, а не с мерами ЦБ.

ПДН не повлиял на уровень одобрения, отметил директор департамента розничных рисков Промсвязьбанка Евгений Иванов. С ним согласен первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский: «На снижение одобрения повлияло само постепенное увеличение кредитной нагрузки потенциальных заемщиков».

Банки продолжат ужесточать условия отбора заемщиков на фоне снижения кредитных ставок в течение всего 2020 года, считает Ульянова из Moody’s. «В конечном итоге года через два, полагаем, осознание насыщения рынка потребительским кредитом придет ко всем игрокам и темпы роста этого сегмента будут более или менее сопоставимы с темпами роста номинальных доходов домохозяйств», — заключает она.

В 2019 году объемы выдачи банковских кредитов населению росли примерно на 20%, весной рост доходил до 23,8% в годовом выражении. Однако к концу года темпы стали снижаться (до 18,6%). Особенно сильно увеличивалась выдача необеспеченных кредитов (максимум на 1 мая — плюс 25,2%). Согласно прогнозу регулятора, в 2020 году рост потребкредитования замедлится до 10% в годовом выражении, а ипотечное кредитование будет расти на 20%.

По данным Росстата, реальные доходы россиян за первые три квартала выросли на 0,8%. Самый сильный рост был зафиксирован в третьем квартале — на 3,3%.