Сбил и оставил умирать мужчину водитель в Новосибирской области

Все произошло в селе Прокудское

Ночью 14 января около 02.30 у дома № 97 по улице Советской в селе Прокудское неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода. В результате аварии от полученных травм 45-летний мужчина, проживавший в городе Новосибирске, скончался на месте. Водитель, совершивший данное дорожно-транспортное происшествие, с места скрылся. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен водитель и найден автомобиль, причастный к данной автоаварии. Им оказался местный житель 1985 года рождения, безработный и ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Он сознался в содеянном и дал признательные показания. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области