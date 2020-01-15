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Сбил и оставил умирать мужчину водитель в Новосибирской области

15:15 15.01.2020 Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
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Водителя нашли сотрудники полиции, он уже признался в содеянном.

Сбил и оставил умирать мужчину водитель в Новосибирской области
Все произошло в селе Прокудское

Ночью 14 января около 02.30 у дома № 97 по улице Советской в селе Прокудское неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода. В результате аварии от полученных травм 45-летний мужчина, проживавший в городе Новосибирске, скончался на месте. Водитель, совершивший данное дорожно-транспортное происшествие, с места скрылся. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен водитель и найден автомобиль, причастный к данной автоаварии. Им оказался местный житель 1985 года рождения, безработный и ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Он сознался в содеянном и дал признательные показания. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области

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