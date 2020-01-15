Снесли капот автомобилю BMW в аварии на улице Лунной в Бердске

По предварительной информации, водитель немецкого автомобиля не уступил дорогу.

В аварии никто не пострадал.



Автомобиль BMW лишился капота в аварии на улице Лунной в Бердске, об этом сообщает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск».

В ДТП попали два автомобиля — BMW и Honda CRV. По предварительной информации, водитель немецкого автомобиля не уступил дорогу другому. Судя по кадрам, автомобиль BMW получил серьезные повреждения — смят капот, вся передняя часть автомобиля разбита, сломаны фары.

В аварии никто не пострадал. Участники ДТП ждут сотрудников ГИБДД.

По наблюдению автовладельцев, движение в сторону микрорайона Белокаменного затруднено. Водитеялм приходится объезжать «немца».

Автор видео: Марина Волкова