Снесли капот автомобилю BMW в аварии на улице Лунной в Бердске

Автомобиль BMW лишился капота в аварии на улице Лунной в Бердске, об этом сообщает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск».
В ДТП попали два автомобиля — BMW и Honda CRV. По предварительной информации, водитель немецкого автомобиля не уступил дорогу другому. Судя по кадрам, автомобиль BMW получил серьезные повреждения — смят капот, вся передняя часть автомобиля разбита, сломаны фары.
В аварии никто не пострадал. Участники ДТП ждут сотрудников ГИБДД.
По наблюдению автовладельцев, движение в сторону микрорайона Белокаменного затруднено. Водитеялм приходится объезжать «немца».
Автор видео: Марина Волкова