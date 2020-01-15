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Снесли капот автомобилю BMW в аварии на улице Лунной в Бердске

14:30 15.01.2020, Антон Каликанов Фото: Марины Волковой
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По предварительной информации, водитель немецкого автомобиля не уступил дорогу.

Снесли капот автомобилю BMW в аварии на улице Лунной в Бердске
В аварии никто не пострадал.

Автомобиль BMW лишился капота в аварии на улице Лунной в Бердске, об этом сообщает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск».

В ДТП попали два автомобиля — BMW и Honda CRV. По предварительной информации, водитель немецкого автомобиля не уступил дорогу другому. Судя по кадрам, автомобиль BMW получил серьезные повреждения — смят капот, вся передняя часть автомобиля разбита, сломаны фары.

В аварии никто не пострадал. Участники ДТП ждут сотрудников ГИБДД.

По наблюдению автовладельцев, движение в сторону микрорайона Белокаменного затруднено. Водитеялм приходится объезжать «немца».

Автор видео: Марина Волкова

Снесли капот автомобилю BMW в аварии на улице Лунной в Бердске
Снесли капот автомобилю BMW в аварии на улице Лунной в Бердске
Снесли капот автомобилю BMW в аварии на улице Лунной в Бердске
Снесли капот автомобилю BMW в аварии на улице Лунной в Бердске
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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 15 января 2020 14:38
Дурацкий поворот, там из-за кучи снега ничего не видно.
Аноним, 15 января 2020 15:34
Несколько раз приходилось выезжать из дворов в этом месте, из-за кучи снега вдоль ограды не видно машин, которые едут в сорону Белокаменного. Особенно, если низенькие машинки, высокие хоть по крышам видно. Приходилось сильнее высовываться на проезжую часть.

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