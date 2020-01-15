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Ночь плутал возле кладбища в лесу пенсионер под Новосибирском. Спасатели нашли его по номеру на столбе

14:33 15.01.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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К поиску потерявшегося 62-летнего пенсионера привлекли сотрудников поисково-спасательного отряда, базирующегося в Бердске.

Ночь плутал возле кладбища в лесу пенсионер под Новосибирском. Спасатели нашли его по номеру на столбе
Спасатели нередко отправляются на поиски заблудившихся людей

Нашли заблудившегося 62-летнего пенсионера в районе села Новолуговое сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

Утром 14 января дежурному бердского ПСО поступило сообщение, что в районе села Новоголуговое потерялся мужчина. Группа спасателей выдвинулась на его поиски.

Пенсионера обнаружили возле линии электропередач, столба №57. Координаты предположительного нахождения мужчины сообщили представители поискового отряда «Лиза Алерт», также участвовавшего в его поиске.

— Пенсионера транспортировали и передали сотрудникам пожарной части, которые, в свою очередь, перенаправили его сотрудникам «Скорой помощи», — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Оксана Акулова.

По словам руководителя поискового отряда «Лиза Алерт» Алеси Яблонских, вечером мужчина решил срезать путь и заблудился. Обратился за помощью в службу 112. К поиску привлекли сотрудников бердского поисково-спасательного отряда. Во время работы спасатели столкнулись с тем, что пенсионер не мог толком объяснить, где он находится. Обратились за помощью в «Лизу Алерт». Координатор работал с этой заявкой, в процессе общения были получены определенные характеристики местности, что он видит кладбище, лесной массив, а также линию электропередач. Так как у потерявшегося был замерзший кнопочный телефон, у него не получилось отправить сообщение для того, чтобы через приложение попробовать определить его местонахождение.

Пенсионер дошел до столба и прочитал инвентарный номер. Бердские спасатели связались с РЭС, получили предварительную информацию о том, где находится данный столб. Свою информацию сотрудники «Лизы Алерт» сопоставили с данными РЭС и дали примерное нахождение пенсионера бердскому поисково-спасательному отряду.

Волонтеры «Лизы Алерт» уже готовились к выезду на поиски пенсионера, но спасатели по данным координатам нашли человека.

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