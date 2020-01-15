Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал автора видеозаписи, на которой якобы запечатлен ракетный удар по самолету «Международных авиалиний Украины», сообщило агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство Fars.
По его данным, иранское агентство сообщило, что будет проведено расследование, результаты которого представят общественности.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Автора видео с попаданием ракеты в Boeing задержали в Иране
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Напомним, Иран сбил украинский самолёт 8 января, погибли 176 человек.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал автора видеозаписи, на которой якобы запечатлен ракетный удар по самолету «Международных авиалиний Украины», сообщило агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство Fars.
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