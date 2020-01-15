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Автора видео с попаданием ракеты в Boeing задержали в Иране

15:30 15.01.2020 Фото: Администрация президента Украины
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Напомним, Иран сбил украинский самолёт 8 января, погибли 176 человек.

Автора видео с попаданием ракеты в Boeing задержали в Иране
Владимир Зеленский

Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал автора видеозаписи, на которой якобы запечатлен ракетный удар по самолету «Международных авиалиний Украины», сообщило агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство Fars.
По его данным, иранское агентство сообщило, что будет проведено расследование, результаты которого представят общественности.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января заявили, что самолет сбили случайно, виной стал человеческий фактор: воздушное судно пролетало рядом с военным объектом Ирана и его приняли за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, поэтому системы ПВО страны привели в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Источник: РИА Новости

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