Как остановить рост волос на лице и теле

Электролиз, тридинг, народные методы, чем еще можно замедлить предательский рост нежелательных волос на теле и лице, узнаем в статье.

На сегодняшний день процедур по удалению волос существует огромное множество

Тема эпиляции и процесса удаления волос испокон веков была актуальной для всех женщин и некоторых мужчин, которые предпочитают смотреть на свое гладкое тело, непокрытое ничем лишним. Удалить нежелательные волосы со всех участков тела, конечно, легко, но что делать, если после очередного шугаринга ты через неделю вновь становишься Чупакаброй? Мы знаем ответ.

На сегодняшний день процедур по удалению волос существует огромное множество. Каждая интереснее и привлекательнее другой. Так, у нас есть бюджетный шугаринг и классический воск. Если тебя не устраивает такой болезненный и не самый долговечный (ведь, требует постоянного повторения процедуры) способ, то можно обратить свое внимание на лазерную эпиляцию или фотоэпиляцию. Но что делать, когда волосы продолжают расти так, словно ты и не обрабатывала их лазером?

Но помимо «классических» способов удаления волос, существуют и альтернативные методы, которые позволяют остановить или замедлить рост существующих волос. То есть, после полного удаления, они начнут расти куда медленнее и перестанут докучать.

Остановить волосы ингибиторами

Среди альтернативных способов, первым стоит отметить замедление роста волос с помощью так называемых ингибиторов. И, конечно, эпиляции.

Ингибиторы — это препараты, которые способствуют сильному уменьшению роста волос. Это активные вещества, которые действуют на фолликулу волоса, ослабляя ее, но не повреждая.

Косметические средства

Помимо препаратов и классической эпиляции, можно обратиться к специальным кремам для удаления волос. Конечно, на первый взгляд этот вариант кажется странным, но это довольно эффективно. Специальные кремы для удаления волос благодаря своему составу помогают уменьшить рост волос и повредить луковицу.

Удаление с помощью нитей

Хлопчатобумажные нити позволяют остановить рост волос путем повреждения луковицы. С помощью таких нитей волоски удаляются прямо у корней, а их рост на некоторое время останавливается. Этот способ напоминает тридинг бровей и является очень эффективным.

Элеткролиз

Электролиз — достаточно дорогой, но эффективный способ, который может помочь остановить рост волос. Во время этой процедуры, на волосы воздействуют с помощью электрического тока, который позволяет приостановить рост волос.

Народные методы

Помимо косметических процедур и лекарственных средств, можно обратить внимание на народные методы, которые позволят если не остановить, то замедлить рост волос.

Спиртовой метод

Для этого вам понадобится 5 грамм нашатыря и 35 грамм простого спирта. Добавьте еще 5 грамм касторового масла и полтора грамма йода. С помощью раствора протирайте кожу, на которой вы хотите убрать волосы. Протирайте несколько раз в день.

Лимонный сок

Еще один интересный народный метод, который должен замедлить рост волос. Протирайте кожу после эпиляции с помощью лимонного сока два раза в день.

Масляный способ

Возьмите 5 грамм касторового масла и 40 грамм спирта, добавьте полтора грамма йода. Этим раствором стоит протирать кожу несколько раз в день.

Источник: hochu.ua