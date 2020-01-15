466 тысяч будут платить в России за рождение ребенка. За второго более 600 тысяч

Владимир Путин озвучивает послание к Федеральному собранию

С января 2020 года семьи получат материнский капитал уже при рождении первенца, об этом заявил президент России Владимир Путин в ежегодном обращении к Федеральному собранию.

«Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объёме. После индексации с января 2020 года – это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребёнка», — заявил Путин.

Президент также заявил о продлении программы материнского капитала.

«Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Я знаю, что часто звучит волнующий многих людей вопрос: что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу. И минимум до 31 декабря 2026 года «, — сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

Глава государства также предложил увеличить выплаты за рождение второго ребенка на 150 тысяч.

«Предлагаю увеличивать материнский капитал ещё на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребёнка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться», — заявил Владимир Путин.