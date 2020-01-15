Публичная кадастровая карта: ее назначение и особенности

Любые операции с недвижимостью часто связаны с массой проблем.

Чтобы предотвратить возможные мошеннические действия со стороны продавца, большинство покупателей обращаются за помощью к публичной кадастровой карте.

Зачем нужна кадастровая карта

Публичная кадастровая карта – это быстрый способ получения информации относительно недвижимого объекта. Такая услуга пользуется огромным спросом среди покупателей, которые хотят узнать подробную информацию о выбранном объекте. Найти кадастровую карту Бердска можно на сайте https://roskarta.com/map/novosibirskaya-oblast/berdsk.

Сама карта представляет собой электронную систему, где собраны все данные ЕГРН о недвижимых объектах. Пользователи получают всю информацию как в графическом, так и в текстовом варианте. Все данные актуальны и находятся в свободном доступе для каждого.

Основная цель публичной кадастровой карты – быстро предоставить каждому пользователю подробную информацию о недвижимом объекте. Если для выписки с ЕГРН необходимо определенное время для оформления, то кадастровая карта в сжатые сроки предоставит следующую информацию:

Кадастровый номер.

Подлинные данные о расположении и характеристиках объекта.

Наличие ограничений и ошибок в данных.

Кадастровую стоимость объекта.

Обычно этот небольшой список данных позволяет клиенту проверить объект перед основной сделкой. Кроме того, обращаясь за помощью к кадастровой карте, пользователь сразу же сможет определить наличие обременений, что позволит предотвратить популярные мошеннические действия.

Также в готовом документе указана кадастровая стоимость недвижимости, из которой как-раз и высчитываются налоговые обязательства. Однако, собственник вправе оспорить кадастровую стоимость в судебном порядке.

Публичная кадастровая карта – это эффективный способ получения основной информации об объекте недвижимости. Чтобы предотвратить возможные неприятности во время сделки, каждый покупатель может воспользоваться этой услугой и посмотреть все актуальные данные.