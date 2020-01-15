Публичная кадастровая карта: ее назначение и особенности

Чтобы предотвратить возможные мошеннические действия со стороны продавца, большинство покупателей обращаются за помощью к публичной кадастровой карте.
Зачем нужна кадастровая карта
Публичная кадастровая карта – это быстрый способ получения информации относительно недвижимого объекта. Такая услуга пользуется огромным спросом среди покупателей, которые хотят узнать подробную информацию о выбранном объекте. Найти кадастровую карту Бердска можно на сайте https://roskarta.com/map/novosibirskaya-oblast/berdsk.
Сама карта представляет собой электронную систему, где собраны все данные ЕГРН о недвижимых объектах. Пользователи получают всю информацию как в графическом, так и в текстовом варианте. Все данные актуальны и находятся в свободном доступе для каждого.
Основная цель публичной кадастровой карты – быстро предоставить каждому пользователю подробную информацию о недвижимом объекте. Если для выписки с ЕГРН необходимо определенное время для оформления, то кадастровая карта в сжатые сроки предоставит следующую информацию:
- Кадастровый номер.
- Подлинные данные о расположении и характеристиках объекта.
- Наличие ограничений и ошибок в данных.
- Кадастровую стоимость объекта.
Обычно этот небольшой список данных позволяет клиенту проверить объект перед основной сделкой. Кроме того, обращаясь за помощью к кадастровой карте, пользователь сразу же сможет определить наличие обременений, что позволит предотвратить популярные мошеннические действия.
Также в готовом документе указана кадастровая стоимость недвижимости, из которой как-раз и высчитываются налоговые обязательства. Однако, собственник вправе оспорить кадастровую стоимость в судебном порядке.
Публичная кадастровая карта – это эффективный способ получения основной информации об объекте недвижимости. Чтобы предотвратить возможные неприятности во время сделки, каждый покупатель может воспользоваться этой услугой и посмотреть все актуальные данные.