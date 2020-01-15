Педагог-развратник совратил 8 девочек после уроков фотографии на станции юннатов в Омске

35-летнему преподавателю фотографирования вменяют половое сношение и иные действия сексуального характера, а также разврат в отношении малолетних. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

СК направил дело развратника в суд

В Омске перед судом предстанет фотограф, обвиняемый в развращении несовершеннолетних, сообщили 15 января в региональном управлении Следственного комитета.

Следственными органами СКР по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении Андрея Москаленко, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц).

По данным следствия, 35-летний педагог дополнительного образования в городской станции юнатов, обучая несовершеннолетних искусству фотографирования, неоднократно совершал сексуальные действия в отношении восьми девочек в возрасте от 12 до 15 лет, которых обучал и фотографировал.

В ходе следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено уголовное наказание до 12 лет лишения свободы