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Путин ввел новый пост заместителя председателя Совета безопасности России. Возглавил его Дмитрий Медведев

20:52 15.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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Ранее 15 января правительство ушло в отставку. Медведев объявил об этом и сослался на 117-ю статью Конституции. Он добавил, что дальнейшие кадровые решения по правительству будет принимать президент.

Путин ввел новый пост заместителя председателя Совета безопасности России. Возглавил его Дмитрий Медведев
После послания Путин встретился с Медведевым

Президент Владимир Путин решил ввести пост заместителя председателя Совета безопасности России и предложить эту должность Дмитрию Медведеву. Он объявил это на встрече с членами правительства, пишет Интерфакс. 

«Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время — введу должность зампредседателя Совета безопасности», — сказал глава государства.
Путин является председателем Совбеза. В совет также входят 11 постоянных членов, в том числе секретарь совета (сейчас это Николай Патрушев). Медведев является одним из постоянных членов Совбеза.

Ранее 15 января правительство ушло в отставку. Медведев объявил об этом и сослался на 117-ю статью Конституции. Он добавил, что дальнейшие кадровые решения по правительству будет принимать президент.

Путин сказал, что доволен работой кабмина: чиновникам удалось сделать не все, но это и не было возможно. Он также поручил им исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Ранее в среду президент выступил с посланием Федеральному собранию и предложил вынести на обсуждение пакет поправок в Конституцию о частичном перераспределении полномочий между властными органами. В частности, он предложил дать Госдуме право утверждать, а не только согласовывать назначение премьер-министра, вице-премьеров и других чиновников правительства.

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От редакции

Уйдет Путин в отставку?

Аноним, 15 января 2020 21:07
Как он занимался вопросами безопасности мы видели. Например, будучи президентом во время грузинской войны 08.08.2008.
Поросёнок Пётр, 15 января 2020 22:12
Димон самый жалкий политический деятель в России, со времён Николая второго, мог бы стать нормальным президентом, но, добровольно уступил власть, а теперь и вовсе становится никому не нужным и бессмысленным заместителем председателя.

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