Не снимай обручальное кольцо! Снимаешь обручальное кольцо, придется стать вдовцом или вдовой

По примете обручальные кольца являются талисманами вечной любви, поэтому снимать их категорически запрещено. По народной мудрости считается, что супруги без обручальных колец становятся уязвимыми к злым силам и на них могут обрушиться всевозможные несчастья: сглазы, порчи и не только.

Супруги без обручальных колец становятся уязвимыми к злым силам и на них могут обрушиться всевозможные несчастья

В мире существует множество примет и поверий, которые связаны с украшениями, особенно с обручальными кольцами. Ведь они считаются символом счастья и любви.

Согласно народным приметам, влюбленным нельзя снимать обручальные кольца, потому что это может навлечь скандалы и болезни в семью. Так, считается, что если снять обручальное кольцо, то в семье не будет любви и это может привести к разрушению брака.

В семье, где молодые супруги решают не носить колец, учащаются ссоры и скандалы, которые не приведут ни к чему хорошему.

Снимать обручальные кольца для того, чтобы их померили посторонние люди, также чревато проблемами. По примете отдавать на примерку кольца нельзя из-за того, что посторонний человек может забрать семейное счастье и даже стать разлучником супругов.

Еще одна примет гласит, что тем, кто снимает обручальные кольца, придется стать вдовцом или вдовой.

По народной мудрости считается, что супруги без обручальных колец становятся уязвимыми к злым силам и на них могут обрушиться всевозможные несчастья: сглазы, порчи и не только.

Снятие обручальных колец может стать причиной проблем с финансовым благополучием молодой семьи.

По примете обручальные кольца являются талисманами вечной любви, поэтому снимать их категорически запрещено.

Однако по настоящему крепкую семью не в состоянии разлучить никакие приметы.

Источник: znaj.ua