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Общество / Стиль жизни

Не снимай обручальное кольцо! Снимаешь обручальное кольцо, придется стать вдовцом или вдовой

10:35 16.01.2020 Фото: pxhere.com
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По примете обручальные кольца являются талисманами вечной любви, поэтому снимать их категорически запрещено. По народной мудрости считается, что супруги без обручальных колец становятся уязвимыми к злым силам и на них могут обрушиться всевозможные несчастья: сглазы, порчи и не только.

Не снимай обручальное кольцо! Снимаешь обручальное кольцо, придется стать вдовцом или вдовой
Супруги без обручальных колец становятся уязвимыми к злым силам и на них могут обрушиться всевозможные несчастья

В мире существует множество примет и поверий, которые связаны с украшениями, особенно с обручальными кольцами. Ведь они считаются символом счастья и любви.

 Согласно народным приметам, влюбленным нельзя снимать обручальные кольца, потому что это может навлечь скандалы и болезни в семью. Так, считается, что если снять обручальное кольцо, то в семье не будет любви и это может привести к разрушению брака.

В семье, где молодые супруги решают не носить колец, учащаются ссоры и скандалы, которые не приведут ни к чему хорошему.

Снимать обручальные кольца для того, чтобы их померили посторонние люди, также чревато проблемами. По примете отдавать на примерку кольца нельзя из-за того, что посторонний человек может забрать семейное счастье и даже стать разлучником супругов.

Еще одна примет гласит, что тем, кто снимает обручальные кольца, придется стать вдовцом или вдовой.

По народной мудрости считается, что супруги без обручальных колец становятся уязвимыми к злым силам и на них могут обрушиться всевозможные несчастья: сглазы, порчи и не только.

Снятие обручальных колец может стать причиной проблем с финансовым благополучием молодой семьи.

По примете обручальные кольца являются талисманами вечной любви, поэтому снимать их категорически запрещено.

Однако по настоящему крепкую семью не в состоянии разлучить никакие приметы.

Источник: znaj.ua

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