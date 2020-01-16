5 тысяч рублей получат за классное руководство учителя Бердска

Александр Колгунов, учитель истории, руководитель школьного музея, школа №11

Учителя Бердска получат доплату в 5 тысяч рублей за классное руководство, с такой инициативой выступил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Ближе всего к ученикам – их классные руководители. Такая постоянная каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей, – это огромная ответственность, и она, конечно, требует особой подготовки наставников и их особой поддержки. В этой связи считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей за счёт средств федерального бюджета.

Здесь тоже много споров: это же обязанность регионов, здесь присутствующие в зале это хорошо понимают. Но всё-таки что такое классный руководитель? Это воспитатель, а это всё-таки федеральная функция.

Но, само собой разумеется, я хочу обратить на это внимание: все действующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены, уважаемые коллеги, обращаю на это ваше внимание. И обязательно посмотрю, что происходит на практике, в жизни», — заявил Владимир Путин.

Напомним, Алексей Кудрин оценил предложения Президента в 500 млрд рублей.