16.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Предпрофессиональный экзамен поможет заработать 10 дополнительных баллов по ЕГЭ

16:19 16.01.2020 Фото: pixabay.com
0

В этом году прием заявок на участие в предпрофессиональном экзамене для школьников продлится до 25 января.

Предпрофессиональный экзамен поможет заработать 10 дополнительных баллов по ЕГЭ
Школьникам необходимо подписать в своей школе согласие на обработку персональных данных

Предпрофессиональный экзамен является одной из форм независимой диагностики качества образования, который дает возможность выпускникам заработать дополнительные баллы по ЕГЭ. Экзамен могут сдать выпускники медицинских, инженерных, академических (научно-технологических), кадетских и новых педагогических классов, а также школьники из непрофильных классов.

В этом году прием заявок на участие в предпрофессиональном экзамене для школьников продлится до 25 января.

Когда пройдет предпрофессиональный экзамен?

Экзамен будет проводиться с 1 марта по 30 апреля 2020 года. Он состоит из двух частей — теоретической и практической. Первая представляет собой компьютерную проверочную работу по профильным предметам. Сдавать ее придется в Центре независимой диагностики Московского центра качества образования.

Практическая часть проводится на базе вузов. На этом этапе участники решают практические задачи с использованием реального оборудования, тренажеров, симуляторов по различным направлениям.

Как и где подать заявку на сдачу экзамена?
Чтобы принять участие в сдаче предпрофессионального экзамена, школьникам необходимо подписать в своей школе согласие на обработку персональных данных и подать заявление. В документе следует указать вуз, на площадке которого участник планирует сдавать практическую часть.

Более подробную информацию об экзамене можно посмотреть на сайте Московского центра качества образования (МЦКО).

Сколько баллов можно заработать?
Благодаря экзамену выпускники смогут не только познакомиться с выбранной профессией, но и заработать дополнительные бонусы при поступлении в учебное заведение.

Сам предпрофессиональный экзамен оценивается по 100 балльной шкале по итогам сдачи двух частей экзамена (до 40 баллов за теоретическую часть и до 60 баллов за практическую часть), успешной сдачей экзамена считается 61 и более баллов.

Многие вузы учитывают результаты предпрофессионального экзамена и начисляют поступающим до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.
Так, например, в Российском технологическом университете МИРЭА установлена следующая шкала для поступающих:

от 61 до 70 — 5 баллов;
от 71 до 85 — 7 баллов;
от 86 и выше — 10 баллов.
В прошлом учебном году этот экзамен сдали более 11 тысяч выпускников.

Источник: АиФ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваши дети будут пользоваться данной возможностью заработать дополнительные баллы по ЕГЭ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Планы на посту премьер-министра назвал Мишустин
17:45 16-01-2020
Планы на посту премьер-министра назвал Мишустин
БердскКогда достроят "Бердский острог", рассказал Евгений Шестернин
17:30 16-01-2020
Когда достроят
БердскФотомарафон «Признание в любви» стартует на «Курьер.Среда.Бердск» 4
17:30 16-01-2020
Фотомарафон «Признание в любви» стартует на «Курьер.Среда.Бердск»
До дома вашей мечты теперь рукой подать!
17:28 16-01-2020
До дома вашей мечты теперь рукой подать!
Новый тип коронавируса из провинции Хубэй вызывает пневмонию
17:27 16-01-2020
Новый тип коронавируса из провинции Хубэй вызывает пневмонию
Комнатные растения: как ухаживать за красавицей драценой?
17:22 16-01-2020
Комнатные растения: как ухаживать за красавицей драценой?
Экстренное предупреждение: метель и штормовой ветер идут в Бердск
17:15 16-01-2020
Экстренное предупреждение: метель и штормовой ветер идут в Бердск
Бердск154 вакансии предлагают работодатели для жителей Бердска
17:09 16-01-2020
154 вакансии предлагают работодатели для жителей Бердска
Долго ехали на труп: Избил двух фельдшеров скорой помощи молодой человек на Сахалине
17:00 16-01-2020
Долго ехали на труп: Избил двух фельдшеров скорой помощи молодой человек на Сахалине
Какие лекарства следует хранить в холодильнике?
16:57 16-01-2020
Какие лекарства следует хранить в холодильнике?