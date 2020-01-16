Предпрофессиональный экзамен поможет заработать 10 дополнительных баллов по ЕГЭ

В этом году прием заявок на участие в предпрофессиональном экзамене для школьников продлится до 25 января.

Школьникам необходимо подписать в своей школе согласие на обработку персональных данных

Предпрофессиональный экзамен является одной из форм независимой диагностики качества образования, который дает возможность выпускникам заработать дополнительные баллы по ЕГЭ. Экзамен могут сдать выпускники медицинских, инженерных, академических (научно-технологических), кадетских и новых педагогических классов, а также школьники из непрофильных классов.

В этом году прием заявок на участие в предпрофессиональном экзамене для школьников продлится до 25 января.

Когда пройдет предпрофессиональный экзамен?



Экзамен будет проводиться с 1 марта по 30 апреля 2020 года. Он состоит из двух частей — теоретической и практической. Первая представляет собой компьютерную проверочную работу по профильным предметам. Сдавать ее придется в Центре независимой диагностики Московского центра качества образования.

Практическая часть проводится на базе вузов. На этом этапе участники решают практические задачи с использованием реального оборудования, тренажеров, симуляторов по различным направлениям.

Как и где подать заявку на сдачу экзамена?

Чтобы принять участие в сдаче предпрофессионального экзамена, школьникам необходимо подписать в своей школе согласие на обработку персональных данных и подать заявление. В документе следует указать вуз, на площадке которого участник планирует сдавать практическую часть.

Более подробную информацию об экзамене можно посмотреть на сайте Московского центра качества образования (МЦКО).

Сколько баллов можно заработать?

Благодаря экзамену выпускники смогут не только познакомиться с выбранной профессией, но и заработать дополнительные бонусы при поступлении в учебное заведение.

Сам предпрофессиональный экзамен оценивается по 100 балльной шкале по итогам сдачи двух частей экзамена (до 40 баллов за теоретическую часть и до 60 баллов за практическую часть), успешной сдачей экзамена считается 61 и более баллов.

Многие вузы учитывают результаты предпрофессионального экзамена и начисляют поступающим до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

Так, например, в Российском технологическом университете МИРЭА установлена следующая шкала для поступающих:

от 61 до 70 — 5 баллов;

от 71 до 85 — 7 баллов;

от 86 и выше — 10 баллов.

В прошлом учебном году этот экзамен сдали более 11 тысяч выпускников.

Источник: АиФ