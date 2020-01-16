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5 тысяч рублей взятки от пьяного водителя получил инспектор ДПС в Бердске

11:15 16.01.2020 Фото: pixabay.com
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Теперь сотрудник ГИБДД стал фигурантом уголовного дела, рассказали в прокуратуре.

5 тысяч рублей взятки от пьяного водителя получил инспектор ДПС в Бердске
Дело передано в суд Бердска

«В прокуратуре г. Бердска Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения.»
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

По версии следствия, сотрудник ДПС, исполняя свои служебные обязанности при патрулировании на территории г. Бердска, получил от остановленного им водителя автомобиля взятку в размере 5 тыс. рублей за непринятие мер по отстранению этого водителя от управления транспортным средством и проведения в отношении него освидетельствования на состояние опьянения, тогда как имелись все основания для принятия таких мер.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного района г. Бердска для рассмотрения по существу.

В силу примечания ко ст. 291.2 УК РФ лицо, давшее указанную взятку, освобождено от уголовной ответственности, поскольку сразу же после совершения преступления сообщило об этом факте в правоохранительные органы, активно способствовало раскрытию и расследованию преступления.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

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От редакции

Нужно ли ужесточить наказание за взятки?

Аноним, 16 января 2020 11:40
НВР:
Отрубать руку или расстреливать из гаубицы, были бы более действенными методами в боре с коррупцией)
Аноним, 16 января 2020 11:59
И куда потом его с одной рукой? Сначала в больничку полечить за счёт ФОМС, а потом на инвалидность за счёт ПФР?
Аноним, 16 января 2020 12:08
Не правда это. В суде оправдают но не в Бердском надо выше идти. Доказательств конкретных нет. От куда такая утечка информации происходит???????????. Зачем взятку давал если уверен что не пьяный был. Значит пьяный был если деньги отдал. Трезвые деньги не предлагают и не отдают. "поскольку сразу же после совершения преступления сообщил об этом факте в правоохранительные органы" но и там на состояние алкогольного опьянения его не проверили он же "молодец" пришел и рассказал о взятке. Прокуратуре не мешало бы хотя бы прочитать такие материалы дела и было бы понятно что нет никаких доказательств, только косвенные, а не передавать все в подряд в суды для видимости работы.

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