5 тысяч рублей взятки от пьяного водителя получил инспектор ДПС в Бердске

Теперь сотрудник ГИБДД стал фигурантом уголовного дела, рассказали в прокуратуре.

Дело передано в суд Бердска

«В прокуратуре г. Бердска Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения.»

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

По версии следствия, сотрудник ДПС, исполняя свои служебные обязанности при патрулировании на территории г. Бердска, получил от остановленного им водителя автомобиля взятку в размере 5 тыс. рублей за непринятие мер по отстранению этого водителя от управления транспортным средством и проведения в отношении него освидетельствования на состояние опьянения, тогда как имелись все основания для принятия таких мер.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного района г. Бердска для рассмотрения по существу.

В силу примечания ко ст. 291.2 УК РФ лицо, давшее указанную взятку, освобождено от уголовной ответственности, поскольку сразу же после совершения преступления сообщило об этом факте в правоохранительные органы, активно способствовало раскрытию и расследованию преступления.

Источник: Прокуратура Новосибирской области