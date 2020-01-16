16.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Полина Гагарина летит на Мальдивы: муж бился головой о потолок самолета, у дочери поднялась температура и открылась рвота

15:02 16.01.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/B7VpOOPq-fX/
0

Уже в Московском аэропорту у дочки Мии подскачила температура и началась рвота, но семейным решением Полина и муж не отказались от билетов и решили лететь навстречу солнечным Мальдивам.

Полина Гагарина летит на Мальдивы: муж бился головой о потолок самолета, у дочери поднялась температура и открылась рвота
Певица Полина Гагарина поделилась с подписчиками историей своего перелета на Мальдивы

Известная певица Полина Гагарина побывала в отпуске, после которого поделилась со своими подписчиками страшной историей перелета на солнечные Мальдивы. Уже в Москве их ждали неприятности и они хотели отказаться от полета.

 «В аэропорту в Москве мы поняли, что на нервной почве у Мии подскочила температура, потом она без нашего вмешательства упала, в итоге на паспортном контроле Мию вырвало 2 раза. Уже в этот момент я была готова никуда не ехать, сворачиваться и возвращаться домой! Волевым семейным решением мы двинулись дальше — надели на Мию наушники и поставили Лунтика🙈 Взлетали мы спокойно, Миюша даже не поняла, что мы уже высоко над землей! Через час она крепко заснула и мы тоже вырубились…. до первого невероятного толчка» — пишет певица.

После этого семья выдохнула и хотела расслабиться, но неожиданно нагрянуло новое испытание, ужасная турбулентность.

«За столько лет полетов такой силы турбулентности я никогда не чувствовала. Я побелела от страха и все вокруг тоже. Всё на столиках — вещи, еда, телефоны — падало, летало в воздухе, все в самолете судорожно пристёгивались. Дима не успел спохватиться и подлетел так, что стукнулся головой о потолок.» — рассказывает Полина.

Перелет на Мальдивы занял целые сутки, пришлось совершить две пересадки и лететь на трех самолетах, даже на маленьком кукурузнике. Вся семья была обессилена после такого изматывающего путешествия, но певица говорит, что даже такие трудности забываются в этом райском месте.

Полина Гагарина дает несколько советов своим поклонникам, которые хотят лететь в путешествие с детьми.

Полина Гагарина летит на Мальдивы: муж бился головой о потолок самолета, у дочери поднялась температура и открылась рвота

Советы Полины Гагариной семьям с детьми

Источник: instagram

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как считаете, нужно летать с маленькими детьми на такие расстояния?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЦентр здоровья переехал в новый корпус ЦГБ на ул. Пушкина, 172, в Бердске
15:15 16-01-2020
Центр здоровья переехал в новый корпус ЦГБ на ул. Пушкина, 172, в Бердске
Не наказывать медиков за потерю наркотических лекарств призывает Росздравнадзор
15:15 16-01-2020
Не наказывать медиков за потерю наркотических лекарств призывает Росздравнадзор
Полина Гагарина летит на Мальдивы: муж бился головой о потолок самолета, у дочери поднялась температура и открылась рвота
15:02 16-01-2020
Полина Гагарина летит на Мальдивы: муж бился головой о потолок самолета, у дочери поднялась температура и открылась рвота
Требуется корректор
15:00 16-01-2020
Требуется корректор
Сгорели двое детей из-за взорвавшегося светильника в Иркутской области
15:00 16-01-2020
Сгорели двое детей из-за взорвавшегося светильника в Иркутской области
Детский омбудсмен Надежда Болтенко: Люди будут смелее заводить детей и растить их после послания Путина
14:45 16-01-2020
Детский омбудсмен Надежда Болтенко: Люди будут смелее заводить детей и растить их после послания Путина
Что сулят звезды: любовный гороскоп на 16 января
14:36 16-01-2020
Что сулят звезды: любовный гороскоп на 16 января
Уголовное дело возбудили после расстрела пристава в суде в Кузбассе
14:30 16-01-2020
Уголовное дело возбудили после расстрела пристава в суде в Кузбассе
Фото: рубят свежие деревья в парке «Бердская лесная дача» 2
14:30 16-01-2020
Фото: рубят свежие деревья в парке «Бердская лесная дача»
Юлия Тимошенко поразила своим новым образом без косы
14:30 16-01-2020
Юлия Тимошенко поразила своим новым образом без косы