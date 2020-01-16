Полина Гагарина летит на Мальдивы: муж бился головой о потолок самолета, у дочери поднялась температура и открылась рвота

Уже в Московском аэропорту у дочки Мии подскачила температура и началась рвота, но семейным решением Полина и муж не отказались от билетов и решили лететь навстречу солнечным Мальдивам.

Певица Полина Гагарина поделилась с подписчиками историей своего перелета на Мальдивы

Известная певица Полина Гагарина побывала в отпуске, после которого поделилась со своими подписчиками страшной историей перелета на солнечные Мальдивы. Уже в Москве их ждали неприятности и они хотели отказаться от полета.

«В аэропорту в Москве мы поняли, что на нервной почве у Мии подскочила температура, потом она без нашего вмешательства упала, в итоге на паспортном контроле Мию вырвало 2 раза. Уже в этот момент я была готова никуда не ехать, сворачиваться и возвращаться домой! Волевым семейным решением мы двинулись дальше — надели на Мию наушники и поставили Лунтика🙈 Взлетали мы спокойно, Миюша даже не поняла, что мы уже высоко над землей! Через час она крепко заснула и мы тоже вырубились…. до первого невероятного толчка» — пишет певица.

После этого семья выдохнула и хотела расслабиться, но неожиданно нагрянуло новое испытание, ужасная турбулентность.

«За столько лет полетов такой силы турбулентности я никогда не чувствовала. Я побелела от страха и все вокруг тоже. Всё на столиках — вещи, еда, телефоны — падало, летало в воздухе, все в самолете судорожно пристёгивались. Дима не успел спохватиться и подлетел так, что стукнулся головой о потолок.» — рассказывает Полина.

Перелет на Мальдивы занял целые сутки, пришлось совершить две пересадки и лететь на трех самолетах, даже на маленьком кукурузнике. Вся семья была обессилена после такого изматывающего путешествия, но певица говорит, что даже такие трудности забываются в этом райском месте.

Полина Гагарина дает несколько советов своим поклонникам, которые хотят лететь в путешествие с детьми.

Советы Полины Гагариной семьям с детьми

Источник: instagram