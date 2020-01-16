Юлия Тимошенко поразила своим новым образом без косы

Тимошенко распустила Волосы и собрала на затылке. В сессионный зал Тимошенко надела темносиний костюм, который соединила со светлой рубашкой. Завершили образ аккуратный макияж с акцентом на глаза, очки в модной оправе и жемчужные сережки в ушах.

Тимошенко распустила свои волосы и собрала на затылке в хвостик

Новогодние праздники закончились и нардепы понемногу «сползаются» к Совету, вернувшись после каникул. Лидер «Батькивщины» 59-летняя Юлия Тимошенко удивила помолодевшим видом.

В сети появились свежие фото Тимошенко из сессионного зала Верховной Рады. Фотографии разместил в Facebook парламентский корреспондент Ян Доброносов.

Юлия Владимировна, как в анекдоте про оптимиста, которого посылают, а он возвращается загорелым и с магнитиками — вернулась после праздников в ВР заметно посвежевшей и с загаром и новой прической.

«Она работает», — подписал фото автор.

Тимошенко распустила Волосы и собрала на затылке. В сессионный зал Тимошенко надела темносиний костюм, который соединила со светлой рубашкой. Завершили образ аккуратный макияж с акцентом на глаза, очки в модной оправе и жемчужные сережки в ушах.

Поклонники говорят, что новый образ однозначно к лицу Юлии Тимошенко

В сети активно комментируют новый вид политика.

«Стилист прекрасно работает»,

«Старая потикана андатра»,

«Это ее волосы? Не разглядеть»,

«Очень хорошая у Ю.В. загар»,

«Красивая женщина и очень хорошо выглядит для своего возраста! И очень красивые у нее руки»,

«Ю.В. подходит такая прическа….»,

«Нормальная прическа, ничего вызывающего или провокационного нет», — пишут в комментариях.

Источник: znaj.ua