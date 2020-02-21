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Требуется корректор

16:00 21.02.2020 Фото: pixabay.com
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Вакансия НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ данную работу как основной вид деятельности.

Требуется корректор
В рубрику «Сообщи свои новости» написал «Курьер»:
В редакцию требуется корректор для вычитки газет, журналов и спецпроектов. Работа — вторник и пятница. Приблизительно с 15.00. Требования — опыт работы, филологическое образование (по которому кандидат работает или работал много лет). Вакансия НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ данную работу как основной вид деятельности. Резюме на bkurer@mail.ru с пометкой «Вакансия корректор».

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