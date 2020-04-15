Как получить пособие по безработице? И получать пособие в 12 130 рублей?

Для постановки на учет в целях поиска подходящей работы необходимо представить в центр занятости населения (независимо от места жительства или места пребывания в РФ) заявление в электронной форме.

До 01.07.2020 работодатели уведомляют работников о праве выбора ведения трудовой книжки в прежнем порядке либо в электронном

Как получить пособие по безработице?

Территориальный центр занятости населения принимает решение о назначении пособия по безработице одновременно с решением о признании гражданина безработным (п. 2 ст. 3, п. 2 ст. 31 Закона от 19.04.1991 N 1032-1).

Справка. Безработный



Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости населения в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. При этом не имея подтверждения о такой регистрации, территориальный центр занятости не будет рассматривать вопрос о признании лица безработным (п. 1 ст. 3 Закона N 1032-1; Письмо Минтруда России от 15.12.2015 N 16-1/В-814).

1. Общий порядок постановки на учет в службе занятости и получения пособия по безработице

Чтобы получить пособие по безработице, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Зарегистрируйтесь в службе занятости в целях поиска подходящей работы

Представьте в службу занятости населения следующие документы (п. 3 Правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, утв. Постановлением Правительства РФ от 07.09.2012 N 891):



1)паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий;2)индивидуальную программу реабилитации инвалида, выданную в установленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и об условиях труда, — для граждан, относящихся к категории инвалидов.Дополнительно вы можете представить в том числе следующие документы (п. 2 ст. 3, ст. 5 Закона N 1032-1; п. 4 Правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы):1)трудовую книжку или документ, ее заменяющий, а также трудовые договоры и служебные контракты.

Обратите внимание! В 2020 г. устанавливается порядок ведения сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде (электронные трудовые книжки). До 01.07.2020 работодатели уведомляют работников о праве выбора ведения трудовой книжки в прежнем порядке либо в электронном. Соответствующее заявление работники представляют до 2021 г. Данные сведения могут быть предоставлены в том числе работодателем по последнему месту работы за период работы у него или ПФР (ст. 66.1 ТК РФ; п. 4 ч. 1, ч. 2 ст. 2 Закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ);

2)документы об образовании, документы об образовании и о квалификации, документы о квалификации, документы об обучении, документы об ученых степенях и ученых званиях;

3)справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (службы);

4)документы, подтверждающие прекращение трудовой или иной деятельности в установленном законодательством РФ порядке;

5)документы, подтверждающие отнесение к категории граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, в частности к инвалидам; лицам предпенсионного возраста; одиноким и многодетным родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей, детей-инвалидов.

Справка. Лица предпенсионного возраста



По общему правилу к лицам предпенсионного возраста относятся граждане в течение пяти лет до достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочную. В подтверждение того, что гражданин относится к таким лицам, можно получить в территориальном органе ПФР (ТО ПФР) или МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии между ТО ПФР и МФЦ) сведения об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста (ст. 5 Закона N 1032-1; п. п. 9, 11, 34, 69, 72 Административного регламента, утв. Постановлением Правления ПФР от 04.04.2019 N 206п; Приложение к Письму Минтруда России от 18.12.2018 N 21-2/10/П-9349).

При постановке на регистрационный учет граждане письменно (под подпись) уведомляются о том, что они зарегистрированы в целях поиска подходящей работы в службе занятости населения (п. 6 Правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы).

Служба занятости населения назначает день, когда гражданин должен явиться для подбора подходящей работы. Этот день должен быть не позднее 11 дней со дня предъявления указанных документов (п. п. 7, 8 Правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы).

Шаг 2. Зарегистрируйтесь в службе занятости в качестве безработного

Регистрация в качестве безработного происходит в службе занятости населения после регистрации вас в целях поиска подходящей работы. Служба занятости населения в установленном порядке должна принять решение о признании вас безработным (п. 3 Правил регистрации безработных граждан, утв. Постановлением N 891).



Для регистрации необходимо заново представить комплект документов (п. п. 4, 5 Правил регистрации безработных граждан):1)паспорт или документ, его заменяющий;2)трудовую книжку или документ, ее заменяющий (кроме граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих профессии (специальности));3)документы об образовании, документы об образовании и о квалификации, документы о квалификации, документы об обучении, документы об ученых степенях и ученых званиях;4)справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (службы). Такую справку не представляют граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не имеющие профессии (специальности);5)индивидуальную программу реабилитации инвалида, выданную в установленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда, — для граждан, относящихся к категории инвалидов.При этом трудоспособным гражданам, стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва либо прекратившим индивидуальную предпринимательскую деятельность, не может быть отказано в признании их безработными только на том основании, что они не представили справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы или документы, удостоверяющие их квалификацию (п. 9 Обзора, утв. Решением Конституционного Суда РФ от 28.01.2016; Постановление Конституционного Суда РФ от 08.10.2019 N 31-П).При регистрации граждане письменно (под подпись) уведомляются о признании их безработными и постановке на регистрационный учет (п. 8 Правил регистрации безработных граждан).Служба занятости вправе принять решение об отказе в признании гражданина безработным, если он (п. 3 ст. 3 Закона N 1032-1; п. 9 Правил регистрации безработных граждан):отказался от двух вариантов подходящей работы, включая временную, в течение 10 дней со дня постановки на учет в целях поиска подходящей работы;ищет работу впервые, не имеет профессии (специальности) и при этом дважды отказался от профессиональной подготовки или от работы, включая временную;без уважительных причин в течение 10 дней со дня постановки на учет в целях поиска подходящей работы не явился в службу занятости для подбора подходящей работы;не явился для принятия решения о признании его безработным в срок, установленный службой занятости;представил документы с заведомо ложными сведениями об отсутствии работы и заработка, а также другие недостоверные данные.

Шаг 3. В установленные сроки посещайте службу занятости для подбора подходящей работы



Сроки явки (не более двух раз в месяц) устанавливаются службой занятости населения.О дате следующего посещения службы занятости населения для подбора подходящей работы гражданин уведомляется письменно (под подпись) (п. п. 13, 18 Правил регистрации безработных граждан).

Справка. Определение подходящей работы

Подходящей считается такая работа, в том числе работа временного характера, которая соответствует профессиональной пригодности работника с учетом уровня его квалификации, условиям последнего места работы или службы (за исключением оплачиваемых общественных работ), а также состоянию здоровья, транспортной доступности рабочего места (п. 1 ст. 4 Закона N 1032-1).

Шаг 4. Получите пособие по безработице



В общем случае пособие по безработице начисляется гражданам с первого дня признания их безработными. Решение о признании гражданина безработным принимается службой занятости населения по месту жительства гражданина в течение 11 дней со дня предъявления документов, необходимых для регистрации в качестве безработного. Служба занятости должна ознакомить вас с таким решением. Начисление пособия по безработице осуществляется за фактическое количество дней безработицы (п. 2 ст. 3, п. 3 ст. 31 Закона N 1032-1; п. п. 6, 7, 10 Правил, утв. Приказом Минтруда России от 22.02.2019 N 116н).Пособие по безработице выплачивается ежемесячно при условии, что безработный гражданин проходит перерегистрацию в сроки, установленные службой занятости населения, но не чаще двух раз в месяц (п. 6 ст. 31 Закона N 1032-1).По общему правилу с 01.01.2019 пособие по безработице начисляется в зависимости от среднемесячного заработка (денежного содержания, довольствия) за последние три месяца по последнему месту работы (службы) следующим образом (п. 1 ст. 33 Закона N 1032-1; ч. 1 ст. 10, ч. 1 ст. 11 Закона от 03.10.2018 N 350-ФЗ):в первые три месяца — в размере 75%;в следующие три месяца — в размере 60%.Пособие не может быть выше максимальной и ниже минимальной величины пособия по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента.

Справка. Минимальный и максимальный размеры пособия по безработице

Минимальный размер пособия по безработице в 2020 г. составляет 1 500 руб., максимальный — 12 130 руб. (Постановление Правительства РФ от 27.03.2020 N 346).

С 01.01.2019 пособие по безработице не может выплачиваться более шести месяцев в суммарном исчислении в течение 12 месяцев.

Сокращенный период выплаты пособия (не более трех месяцев в суммарном исчислении в течение 12 месяцев) установлен, в частности, для граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших); лиц, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва; граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины; граждан, уволенных по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и состоявших в этот период в трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель. Таким лицам пособие по безработице выплачивается в минимальном размере, увеличенном на размер районного коэффициента (п. 4 ст. 31, п. 1 ст. 34 Закона N 1032-1; ч. 1 ст. 11 Закона N 350-ФЗ).

2. Особенности выплаты пособия по безработице детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Признанным безработными детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пособие по безработице выплачивается в течение шести месяцев со дня регистрации в качестве безработных в размере среднемесячной заработной платы в соответствующем субъекте РФ. По истечении указанного срока, а также при достижении этими лицами 23 лет пособие выплачиваются в размере минимальной величины пособия, увеличенной на размер районного коэффициента, в общеустановленные сроки (ст. 34.1 Закона N 1032-1).

3. Особенности выплаты пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста

С 01.01.2019 для граждан предпенсионного возраста, признанных безработными, увеличен период выплаты пособия по безработице (п. п. 1, 2 ст. 34.2 Закона N 1032-1; ч. 1 ст. 11 Закона N 350-ФЗ):

1)для уволенных в течение 12 месяцев, предшествующих началу безработицы (кроме отдельных категорий лиц, в частности стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва; уволенных за нарушение трудовой дисциплины), — не более 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев;



2)для указанных лиц, имеющих страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин либо имеющих такой стаж и необходимый стаж на работах, дающих право на досрочную страховую пенсию по старости, 12-месячный период выплаты пособия увеличивается на две недели за каждый год работы сверх указанного страхового стажа, но не может превышать 24 месяца в суммарном исчислении в течение 36 месяцев.Если указанные граждане в течение периода, предшествующего началу безработицы, работали не менее 26 недель, пособие начисляется им в зависимости от среднемесячного заработка (денежного содержания, довольствия) за последние три месяца по последнему месту работы (службы) следующим образом (п. 3 ст. 34.2 Закона N 1032-1):в первые три месяца — в размере 75%;в следующие три месяца — в размере 60%;в последующем — в размере 45%.При занятости менее 26 недель до начала безработицы пособие по безработице начисляется в размере минимальной величины. В 2020 г. она составляет 1 500 руб. (п. п. 4, 5 ст. 34.2 Закона N 1032-1; п. 1 Постановления N 346).

4. Особенности постановки на учет в службе занятости и получения пособия по безработице сокращенными работниками

В случае увольнения работника по сокращению за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется в течение третьего месяца со дня увольнения по решению службы занятости при условии, что в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в службу занятости и не был ею трудоустроен (ч. 1, 2 ст. 178 ТК РФ).

Таким образом, для получения соответствующих выплат необходимо встать на учет в службе занятости в течение двух недель после увольнения по сокращению.

Пособие по безработице такому лицу начисляется с первого дня после окончания периода, за который выплачивается средний месячный заработок (п. 3 ст. 31 Закона N 1032-1).

Обратите внимание! В случае прекращения деятельности ИП гарантии для его работников законодательством не предусмотрены, однако они могут быть определены условиями трудового договора (п. 9 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017).

5. Особенности постановки на учет в центре занятости и получения пособия по безработице в период пандемии коронавирусной инфекции

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) регистрация граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработного временно осуществляется дистанционно.

Для постановки на учет в целях поиска подходящей работы необходимо представить в центр занятости населения (независимо от места жительства или места пребывания в РФ) заявление в электронной форме. Представление других документов не требуется, все необходимые сведения центр занятости самостоятельно запрашивает в ПФР.

Заполнить заявление можно в личном кабинете на портале Роструда «Работа в России» либо через Единый портал госуслуг. Датой постановки на регистрационный учет будет дата обращения гражданина. При регистрации вас уведомят в электронной форме о постановке на учет в качестве безработного (п. п. 1 — 4, 10 Временных правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 N 460).



Решение о признании безработным и назначении пособия по безработице принимается центром занятости населения по месту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня представления заявления. О размере и сроках выплаты пособия вас уведомят в электронной форме (п. п. 8, 11 Временных правил).Пособие по безработице начисляется по общему правилу — с 1-го дня признания гражданина безработным, а при увольнении в связи с ликвидацией работодателя либо сокращении штата — с 1-го дня после истечения периода, за который сохранялся средний заработок (с зачетом выходного пособия) (п. 12 Временных правил).Определение размера пособия в процентном соотношении к среднему заработку также осуществляется в общем порядке (п. п. 13 — 16 Временных правил).В связи с распространением коронавирусной инфекции и введением режима повышенной готовности Президентом РФ принято решение по увеличению на период до 31.12.2020 включительно максимального размера пособия по безработице до одного минимального размера оплаты труда (пп. «а» п. 1 Перечня, утв. Президентом РФ 28.03.2020 N Пр-586).

Справка. Минимальный размер оплаты труда



С 01.01.2020 МРОТ составляет 12 130 руб. (ст. 1 Закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ; ст. 1 Закона от 27.12.2019 N 463-ФЗ).

При этом на региональном уровне могут быть установлены дополнительные выплаты безработным.

Так, в г. Москве в связи с введением режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции безработным (кроме некоторых категорий граждан) в период с 01.04.2020 по 30.09.2020 выплачивается региональная компенсация. Компенсация устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма выплат (с учетом пособия по безработице (стипендии), выплат в рамках дополнительной материальной поддержки безработных граждан и региональной компенсации) составляла 19 500 руб. В МО аналогичная компенсация установлена в сумме 15 000 руб.

Тем из них, кто на конец марта 2020 г. (31.03.2020 — в г. Москве, 29.03.2020 — в МО) уже состоял на учете в органах службы занятости г. Москвы, региональная компенсация устанавливается в беззаявительном порядке.

Если безработный гражданин получил такой статус в период объявленного режима самоизоляции населения либо в течение 30 календарных дней со дня его прекращения, то региональная компенсация устанавливается со дня увольнения либо прекращения деятельности, признаваемой в качестве занятости граждан, независимо от факта назначения пособия по безработице в этот период, но не ранее 1 апреля 2020 г. (п. 19 Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ; п. 29 Постановления Губернатора МО от от 12.03.2020 N 108-ПГ).

Материал подготовлен специалистами Консультан.Плюс/Азбука права