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Путин выдал всем зарплату: без возврата выдать работодателям на каждого сотрудника по 12 130 рублей в апреле и мае

21:26 15.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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Заявление работодатели будут подавать дистанционно с 1 мая. Получат деньги на апрельскую зарплату 18 мая.

Путин выдал всем зарплату: без возврата выдать работодателям на каждого сотрудника по 12 130 рублей в апреле и мае
На совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Путин выдал всем зарплату: без возврата выдать работодателям на каждого сотрудника по 12 130 рублей в апреле и мае

Путин выдал всем зарплату: без возврата выдать работодателям на каждого сотрудника по 12 130 рублей в апреле и маеВключить печатный станок и раздать деньги россиянам попросили Путина экономистыЕщё 24 новостиСюжет: Все пособия ПутинаПутин выдал всем зарплату: без возврата выдать работодателям на каждого сотрудника по 12 130 рублей в апреле и маеПособие по безработице в 12 130 рублей и по 3000 на каждого ребенка: подай заявление на сайте «Работа в России» с 9 апреляЕщё 25 новостей

-Прошу включить в программу поддержки экономики и бизнеса следующие, согласованные со всеми ведомствами решения. Первое. Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей — подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки — прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства, — заявил Владимир Путин 15 апреля в ходе совещания с членами правительства.

Объем помощи будет определяться по численности работников компании по состоянию на 1 апреля из расчета 12 130 рублей на одного человека в месяц.

-Единственное условие для получения средств — сохранение не менее 90% от штатной численности сотрудников на 1 апреля, — сказал глава государства министрам.

Путин призвал правительство обеспечить дистанционную подачу заявлений на получение помощи без очередей и спешки в течение месяца с 1 мая.

По словам президента, если компания отвечает требованиям, то выплату за апрель она должна получить с 18 мая, а средства за май поступят в июне.

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Гость, 15 апреля 2020 21:57
"Социализм: работа - для сильных, забота - для слабых.Капитализм: сильных - в рабы, слабых - в гробы!" (С)
Гость, 15 апреля 2020 21:59
"У нас, бедных людей России, нет ничего, кроме квартиры или двух. Дачи на природе, машины, гаража и немного денег для отдыха на море!" (С)
Аноним, 15 апреля 2020 22:12
наконец то Путин услышал мое предложение
Поросёнок Пётр, 15 апреля 2020 23:14
А что делать ИПешникам без сотрудников? А, ну да, ну да, идите на фиг.

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