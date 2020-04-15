Путин выдал всем зарплату: без возврата выдать работодателям на каждого сотрудника по 12 130 рублей в апреле и мае

Заявление работодатели будут подавать дистанционно с 1 мая. Получат деньги на апрельскую зарплату 18 мая.

На совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции

-Прошу включить в программу поддержки экономики и бизнеса следующие, согласованные со всеми ведомствами решения. Первое. Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей — подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки — прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства, — заявил Владимир Путин 15 апреля в ходе совещания с членами правительства.

Объем помощи будет определяться по численности работников компании по состоянию на 1 апреля из расчета 12 130 рублей на одного человека в месяц.

-Единственное условие для получения средств — сохранение не менее 90% от штатной численности сотрудников на 1 апреля, — сказал глава государства министрам.

Путин призвал правительство обеспечить дистанционную подачу заявлений на получение помощи без очередей и спешки в течение месяца с 1 мая.

По словам президента, если компания отвечает требованиям, то выплату за апрель она должна получить с 18 мая, а средства за май поступят в июне.