Не увольняй сотрудников! И ты получишь безвозмездную помощь Путина

Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года исходя из суммы 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц.

Президент России поручил принять очередные меры по поддержке россиян и отраслей экономики

Малые и средние предприятия пострадавших отраслей могут рассчитывать на прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года исходя из суммы 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц. В то же время дополнительные выплаты медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, предлагается освободить от НДФЛ. Эти и другие меры поддержки глава государства анонсировал в ходе совещания с членами Правительства в режиме видеоконференции 15 апреля.

Главное, чтобы занятость не страдала

Это уже четвёртое обращение Владимира Путина к россиянам с начала эпидемии коронавируса, в котором он озвучил ряд мер, направленных на поддержку граждан и экономики. Их масштабы в полной мере отражают серьёзность текущей ситуации, отметил президент.

Одной из наиболее важных запланированных системных мер можно назвать предложение предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь из бюджета. Как пояснил глава государства, эти средства предприятия смогут направить на решение самых неотложных задач — в том числе на выплату зарплат, «на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае».

Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года исходя из суммы 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц.

Единственное обязательное условие и требование к компании — максимальное сохранение занятости, на уровне не менее 90 процентов штатной численности на 1 апреля. И если такое требование реально на деле выполняется — а Правительство в состоянии это проконтролировать, — то финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счёт организации начиная с 18 мая. Соответственно, средства за май придут в июне.

«Обращения за такой помощью должны быть простыми и удобными для бизнеса, с возможностью дистанционной подачи заявки, без очередей и спешки. Поэтому прошу Правительство предусмотреть, чтобы направить такую заявку можно было бы в течение месяца, начиная с 1 мая», — пояснил президент.

Беспроцентные зарплатные кредиты станут доступнее



Владимир Путин обратил внимание на то, что беспроцентные кредиты, выдаваемые предприятиям для выплаты зарплат своим сотрудникам, оказались неэффективными. В этой связи он счёл целесообразным 75 процентов объёма таких зарплатных кредитов обеспечить гарантиями Внешэкономбанка. По его мнению, таким образом удастся снизить риски для коммерческих банков и, значит, повысить доступность кредитных ресурсов.

Президент также предложил предусмотреть новый специальный кредитный продукт — льготные кредиты на пополнение оборотных средств, которые пойдут на покупку сырья и комплектующих, выплаты авансов поставщикам. Это поможет сохранить работу не только системообразующим предприятиям, но и их партнёрам, отметил он.

Глава государства также заявил о необходимости расширить перечень наиболее пострадавших отраслей, добавив туда компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами.

Единственное обязательное условие и требование к компании для получения безвозмездной помощи от государства — максимальное сохранение занятости, на уровне не менее 90 процентов штатной численности на 1 апреля.

Кроме того, Владимир Путин поручил Правительству доработать список системообразующих предприятий, куда уже вошло более одной тысячи крупных предприятий. По мнению президента, там должны быть предприятия, исключительно важные для всей национальной экономики.

А в связи с тем, что доходы субъектов Федерации сейчас по разным причинам просели, Путин предложил дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Эти средства будут направлены, в частности, на выплату заработных плат работникам бюджетной сферы и на решение социальных вопросов.

В ходе совещания президент напомнил, что сектор авиаперевозок сейчас сталкивается с серьёзными трудностями. Поэтому на поддержку авиакомпаний Владимир Путин предложил направить свыше 23 миллиардов рублей, которые должны пойти на лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств, выплату зарплат, оплату стоянки воздушных судов.

Источник: pnp.ru