Вычислили заказчиков бунта заключенных в колонии Ангарска. 300 активистов посадили в СИЗО

Колония полыхала почти двое суток. При разборе завалов на месте сгоревших зданий было найдено тело заключенного с признаками насильственной смерти. Бунт осужденных и пожар попали на видео.

Заказчики бунта в ангарской колонии установлены

Следственными органами установлены организаторы и заказчики массовых беспорядков в ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас в колонии, где 9 апреля вспыхнули беспорядки, работают следователи. Осужденные — активные участники бунта — изолированы и вывезены в другие учреждения уголовно-исправительной системы.

«Все осужденные обследованы медицинскими работниками, их состояние оценивается как удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 321 УК РФ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 9 апреля несколько осужденных, находящихся в штрафном изоляторе, напали на сотрудника колонии, а потом нанесли себе ранения. На следующий день в колонии начался массовый бунт — заключенные подожгли промышленную зону, где сгорели деревообрабатывающие цеха и пожарная часть, а также помещения подсобного хозяйства, школа и производственное училище.

Бунт был подавлен сотрудниками регионального управления ФСИН. Более 300 его активных участников отправились в следственные изоляторы. При разборе завалов на месте сгоревших зданий было найдено тело заключенного с признаками насильственной смерти.

Пресс-служба ГУФСИН утверждает, что сотрудники управления во время беспорядков в колонии «действовали строго в рамках законодательства и в сложившейся ситуации принимали лишь самые необходимые меры для пресечения противоправных действий и обеспечения безопасности граждан».