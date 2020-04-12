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Видео бунта заключенных в колонии Ангарска попало в Сеть. Нашли труп повешенного осужденного, сообщают СМИ

12:49 12.04.2020 Фото: Соцсети
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Территория ИК-15 строгого режима после пожара, который потушили только в субботу, выглядит «как после бомбежки». Сгорели промышленные цеха, профтехучилище, школа, коровник, свинарник, теплицы. Заключенные взбунтовались из-за «беспредела».

Видео бунта заключенных в колонии Ангарска попало в Сеть. Нашли труп повешенного осужденного, сообщают СМИ
Колония строго режима в Ангарске полыхала более суток

Под завалами после пожара в иркутской исправительной колонии №15, в которой накануне произошёл бунт заключённых, обнаружили тело одного из осуждённых. Причина смерти не называется, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Иркутской области Виктора Игнатенко. Издание Baza также сообщило о том, что во время штурма колонии спецназом один из заключённых совершил самоубийство.

Ранее правозащитник Павел Глущенко опубликовал видео, на котором один из осуждённых заявляет, что «два трупа уже есть» и спецназ «убивает всех». Ранее ФСИН отчиталась о подавлении бунта. В ведомстве заявили, что «ситуация под контролем» и «погибших нет». СМИ сообщали о том, что в бунтующей колонии были «ожесточенные» столкновения между заключёнными и сотрудниками ФСИН. Сгорело несколько зданий. Правозащитники сообщают, что пожар начался из-за дымовых шашек, которыми закидывал заключённых спецназ.

Осуждённые успели записать видео из горящей промзоны, на котором заявляют о «беспределе» со стороны работников колонии. «Сейчас всё догорит и нас будут убивать», – говорится на видеозаписи. Заключённые массово нанесли себе увечья и просили о помощи.

Полиция заблокировала дорогу, ведущую к колонии №15. Правозащитников и сотрудников ОНК в колонию не пускают. Следственный комитет по Иркутской области завёл на осужденных уголовное дело по статье о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Причиной бунта в колонии могли стать издевательства со стороны сотрудников ФСИН. Заключенные записали видео, в котором пожаловались на избиения. По их словам, 9 апреля сотрудник колонии зашёл в барак для нарушителей режима и избил одного из осуждённых, тот в ответ нанёс себе травмы. За это его избили ещё раз. В знак протеста ещё несколько заключённых нанесли себе увечья.

В пресс-службе ФСИН по Иркутской области заявили, что осуждённые исправительной колонии №15 в Ангарске напали на сотрудника учреждения:

«В исправительной колонии № 15 (г. Ангарск) осужденные совершили нападение на сотрудника, причинив ему телесные повреждения.

Вечером 9 апреля один из отрицательно характеризующихся осужденных, содержащийся в помещении штрафного изолятора за нарушение правил внутреннего распорядка, отказался от проведения личного обыска, толкал сотрудников учреждения, нецензурно выражался, призывал других осужденных к противоправным действиям. Осужденные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения, осколками нанесли себе порезы предплечий. В ходе противоправных действий было совершено нападение на сотрудника учреждения, — рассказали подробности в ведомстве.

В колонию незамедлительно прибыла группа сотрудников ГУФСИН России по Иркутской области. После проведения беседы и разъяснения причин произошедшего осужденные отказались от противоправных действий. В настоящий момент обстановка в учреждении контролируемая. Пострадавший сотрудник госпитализирован, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Осуждённым, нанесшим себе порезы предплечий, оказана медицинская помощь.

По данному факту в ГУФСИН России по Иркутской области проводится проверка. СУ СК РФ по Иркутской области в отношении осуждённых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в ИК № 15 10 апреля произошел крупный пожар, близким заключенных сказали, что идут «учебные мероприятия».

«Как говорят знакомые оттуда, ночью, когда дежурили 12 сотрудников полиции, трое из них напились и избили одного заключенного. Он заснял видеообращение, после чего его побили еще раз. Из-за этого заключенные взбунтовались. Сейчас есть два трупа внутри зоны. Горит вся промзона, люди все порезаны и просят о помощи. Я подъезжала туда. Я ехала к своим знакомым, которые находятся в ИК-15. Нам сказали: «Разворачивайтесь, идут учебные мероприятия». Мы сказали, что знаем, что там бунт. Но нам сказали, либо разворачивайтесь сами, либо мы Вас увезем сами. Мы встали на обочину, простояли полтора часа. Но никого не пускают. Мы поехали туда сразу, чтобы оказаться на месте и поддержать хоть как-то», – поделилась Екатерина.

Пламя охватило три производственных цеха, сообщили в экстренных службах региона. По предварительным данным следственного управления, пожар начался в результате поджога заключенными.

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко сообщил, что на территории колонии №15 в Ангарске обнаружен труп повешенного осужденного. По его данным, это мужчина 1989 года рождения с несколькими судимостями, житель Иркутской области.

Открытое горение в колонии было ликвидировано лишь 11 апреля, сейчас пожарные продолжают проливать тлеющую территорию. ГУФСИН подсчитывает ущерб. ЕДДС Ангарска сообщила, что огонь бушевал на территории 30 тыс. кв. м. и уничтожил промышленные цеха и хозпостройки. В настоящий момент в колонии остаются 835 человек.

Подавление бунта спецназом ФСИН обошлось без убитых и тяжело раненых. Уполномоченный по правам человека также сообщил, что территория колонии выглядит «как после бомбежки». Сгорели промышленные цеха, профтехучилище, школа, коровник, свинарник, теплицы.

ИК-15 расположена в городе Ангарске Иркутской области и является колонией строгого режима. В ней отбывают наказание осужденные, имеющие по несколько судимостей.

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От редакции

Развлекались или реально протестовали?

Аноним, 12 апреля 2020 13:11
Стандартная ситуация.
Воров на работу погнали.
Они и подняли бунт.
У них работать и там не положено по понятиям.
А правозащитники сразу сопли распустили(не за бесплатно конечно)
А там далеко на ангелы сидят, а рецидивисты.
И ходка у них не первая.(То есть неслучайно оступившиеся.)
Тушить не надо. Пусть сами тушат, вместе с правозащитниками.
Аноним, 12 апреля 2020 13:13
Похоже пожар организовали, чтобы кто то слинял по тихому во время суматохи.
Аноним, 12 апреля 2020 13:15
. Уполномоченный по правам человека также сообщил, что территория колонии выглядит «как после бомбежки».

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/04/12/537490-video-bunta-zaklyuchennyx-v-kolonii-angarska-popalo-v-set-nashli-poveshennogo-osuzhdennogo-soobshhayut-smi/comment-page-1#comment-1789778

А кто в этом виноват? Они ни на воле, ни в тюрьме людьми никогда не были. И их правозащитники такие же.
Аноним, 12 апреля 2020 13:38
Интересно, наш адвокат уже отмазал убийц Синельниковой?
Аноним, 12 апреля 2020 14:29
Это его работа "отмазывать"(снижать жёсткость наказания), используя свои знания и недостатки работы следователей и прокуратуры. Или вы не в курсе, а все адвокаты "ещё та публика"?
Аноним, 12 апреля 2020 13:51
Колония строго режима....
Все рецидивисты....
Правозащитники....
Мдя.....
Какие могут быть права у существа, отобравшего жизнь у человека?
Пристрелить как собаку.
Хотя, да, собак стрелять нельзя тоже, даже когда они тоже убивают людей.
Аноним, 12 апреля 2020 13:53
Мы встали на обочину, простояли полтора часа.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/04/12/537490-video-bunta-zaklyuchennyx-v-kolonii-angarska-popalo-v-set-nashli-poveshennogo-osuzhdennogo-soobshhayut-smi

Видать забрали кого надо и уехали.

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