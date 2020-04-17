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Арестовали обматерившего мэра Новокузнецка бывшего игрока ХК «Кристалл» из Бердска Николая Старченко на двое суток

19:58 17.04.2020 Фото: Скриншот с видео
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Кроме того, он заплатит штраф в размере 2000 рублей. В отношении него составлены протоколы за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, а также за мелкое хулиганство. Конфликт с нецензурной бранью попал на видео.

Арестовали обматерившего мэра Новокузнецка бывшего игрока ХК Кристалл из Бердска Николая Старченко на двое суток
Житель Новокузнецка арестован после конфликта с мэром из-за ограничений по коронавирусу

Центральный районный суд Новокузнецка на двое суток арестовал местного жителя, который обматерил главу города, запрещавшего ему заниматься на спортплощадке.

В среду глава Новокузнецка Сергей Кузнецов опубликовал видео, на котором он просит местного жителя покинуть спортивную площадку из-за введенных ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса. Молодой человек, в том числе в нецензурной форме, отвечает градоначальнику, что все запреты «фикция, клоунада и бред», после чего уходит с площадки, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу агентству «Интерфакс-Сибирь» сообщили, что личность молодого человека была установлена. В отношении него составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности), а также по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

«Нарушителем оказался 25-летний местный житель. Центральный районный суд Новокузнецка назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей и административный арест на двое суток», — сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь в пресс-службе регионального СУ СКР агентству сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Нарушитель Николай Старченко ранее был членом одного из хоккейных клубов. После произошедшего по его вине ДТП в 2012 году он был приговорен к 1,5 года колонии-поселения. Несколько лет он играл за бердский хоккейный клуб «Кристалл».

Как сообщалось, в Кузбассе с 14 апреля из-за угрозы распространения коронавируса запрещено посещение парков, скверов, мест культуры и отдыха, детских и спортивных площадок.

На 17 апреля в Кузбассе выявлено 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек выздоровели, один пациент скончался. После смерти женщины на карантин были закрыты две больницы и храм, где проходило ее отпевание.

С 1 апреля в регионе начал действовать режим самоизоляции.

Один из подъездов жилого дома в Кемерово был изолирован после подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекцией вахтера.

В Междуреченске жителям запрещено пользоваться общественным транспортом без масок.

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От редакции

Справедливое наказание?

Covid-19, 17 апреля 2020 20:12
Ни за что наказали и унизили человека. Из-за раздутой шумихи с фейковым вирусом миллионы людей будут ввергнуты в еще большую нищету.
Пусть все эти едросовские мэры спросят у пропагандистов-телеведущих скабеевых о том, как они добираются на работу в своё ядовитое Останкино, на каком основании они нарушают режим изоляции? Получается враньё и лицемерие на государственном уровне.

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