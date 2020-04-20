Трое погибли в жутком ДТП большегруза МАН и Нивы на трассе А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан»

Сегодня, в 07 часов 55 минут на 88 км автодороги А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан» произошло столкновение двух транспортных средств.
Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Шевроле Нива», двигаясь со стороны села Чистюнька в сторону села Топчиха, при выезде с второстепенной дороги не уступил транспортному средству «МАН ТГС», двигающемуся со стороны Барнаула в сторону Алейска, под управлением водителя 1983 года рождения и допустил столкновение.
В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли и три пострадали.
В настоящее время на месте происшествия инспекторы дорожно-патрульной службы осуществляют распорядительно-регулировочные действия и выясняют все обстоятельства ДТП.
Источник: 22.мвд.рф