Трое погибли в жутком ДТП большегруза МАН и Нивы на трассе А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан»

По предварительным данным, водитель автомобиля «Шевроле Нива», двигаясь со стороны села Чистюнька в сторону села Топчиха, при выезде с второстепенной дороги не уступил транспортному средству «МАН ТГС».

В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли и три пострадали

Сегодня, в 07 часов 55 минут на 88 км автодороги А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан» произошло столкновение двух транспортных средств.

Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Шевроле Нива», двигаясь со стороны села Чистюнька в сторону села Топчиха, при выезде с второстепенной дороги не уступил транспортному средству «МАН ТГС», двигающемуся со стороны Барнаула в сторону Алейска, под управлением водителя 1983 года рождения и допустил столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли и три пострадали.

В настоящее время на месте происшествия инспекторы дорожно-патрульной службы осуществляют распорядительно-регулировочные действия и выясняют все обстоятельства ДТП.

Источник: 22.мвд.рф