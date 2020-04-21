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Более 70% одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента России

18:27 21.04.2020 Фото: кремлин.ру
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На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 70,5% респондентов (не доверяют 25%), Владимиру Жириновскому – 32,5%, Геннадию Зюганову – 29,8%, Сергею Миронову – 26,7% опрошенных.

Более 70% одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента России
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 70,5% респондентов

Владимиру Путину доверяют 70,5% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту Президента РФ 65,1%
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.
Показатель одобрения деятельности Президента по среднему значению за неделю с 06 по 12 апреля 2020 года составил 65,1% и находится в рамках сформировавшегося в последние недели коридора значений.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 70,5% респондентов (не доверяют 25%), Владимиру Жириновскому – 32,5%, Геннадию Зюганову – 29,8%, Сергею Миронову – 26,7% опрошенных.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю с 06 по 12 апреля составил 34,3%, КПРФ – 13,2%, ЛДПР – 10,3%, «Справедливой России» – 5,9%.

Источник: ВЦИОМ

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От редакции

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Поросёнок Пётр, 21 апреля 2020 12:43
Эх, а ведь на завтра планировалось триумфальное ритуальное обнуление и эти мифические 70% были бы легко нарисованы, но, проклятый вирус испортил всю малину ((( И теперь будет всё на много сложнее.
Аноним, 21 апреля 2020 13:41
Вы знаете, у нас достаточно обдолбанных первым каналом
Аноним, 21 апреля 2020 13:02
НВР: да
igk63, 21 апреля 2020 13:20
НВР:
Нет
Коза, 21 апреля 2020 13:27
Опросили 100% опрошенных.
А это как 70,5+32,5+29,8+26,7= 159,5% ?
Аноним, 21 апреля 2020 13:53
«Всё течёт, всё меняется»
Если раньше брежневы гонялись за звездами, то теперь путины гоняются за рейтингами.
«Движение - жизнь»
Михаил, 21 апреля 2020 13:56
Не бесите народ такими статьями, после последних событий одобряют его только те, кто у кормушки.
Аноним, 21 апреля 2020 14:18
НВР:
Нет!
Аноним, 21 апреля 2020 14:56
Это анекдот такой? Тогда ладно, верю.
елена, 21 апреля 2020 15:25
Вы где берете эти цифры?Да на него уже смотреть и слушать его ТОШНО!В моем окружении например 1% .Думаю,везде не больше.А вы тут ему плюсики рисуете.Хватит людей за идиотов уже держать.Если бы, действительно, был бы хоть какой-то рейтинг,о нем писать было бы не зачем.А так,рейтинг ниже плинтуса.
Аноним, 21 апреля 2020 16:19
Странное ощущение,статистика в стране очень разная:например вырубленные леса в Красноярском крае,для отчета цифра одна,а по факту другая.Боюсь с эпидемией циферьки тоже разные.Ну а по рейтингу циферьки ставить надо наоборот,но смотря для кого.
Аноним, 21 апреля 2020 18:37
ВРАНЬЕ,рейтинг путина ниже плинтуса
Аноним, 21 апреля 2020 18:53
Я конечно не отношусь к либералам. И мои родственники, друзья и близкие тоже. Но знаю точно что они к этому персонажу негативно относятся
Аноним, 21 апреля 2020 19:59
НВР:
Путиноиды сами результаты опросов создают, и сами в них верят.

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