Более 70% одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента России

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 70,5% респондентов (не доверяют 25%), Владимиру Жириновскому – 32,5%, Геннадию Зюганову – 29,8%, Сергею Миронову – 26,7% опрошенных.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 70,5% респондентов

Владимиру Путину доверяют 70,5% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту Президента РФ 65,1%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

Показатель одобрения деятельности Президента по среднему значению за неделю с 06 по 12 апреля 2020 года составил 65,1% и находится в рамках сформировавшегося в последние недели коридора значений.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 70,5% респондентов (не доверяют 25%), Владимиру Жириновскому – 32,5%, Геннадию Зюганову – 29,8%, Сергею Миронову – 26,7% опрошенных.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю с 06 по 12 апреля составил 34,3%, КПРФ – 13,2%, ЛДПР – 10,3%, «Справедливой России» – 5,9%.

Источник: ВЦИОМ