7 способов снизить печеночные ферменты АЛТ и АСТ и остановить патологоческие изменения печени

Употребление 1 чашки кофе в день имеет способность помочь снизить вероятность возникновения заболеваний печени

Каждому человеку нужно иметь представление о том, какие патологические явления могут происходить в печени, как они проявляются и чем вызваны. Ведь от того, в каком состоянии находится печень, и нормально ли она функционирует, зависят многие важные процессы в организме.

Изменения в показателях работы печени могут привести к другим проблемам со здоровьем, таким как миопатия, инфекционный мононуклеоз, диабет, повреждение печени, застойная сердечная недостаточность. Хорошие жизненные привычки очень важны для нормализации показателей анализов, а также для здоровой печени.

Пить больше кофе

Первый способ – это пить больше кофе. Употребление 1 чашки кофе в день имеет способность помочь снизить вероятность возникновения заболеваний печени и оказать положительное влияние на уровень АЛТ (аланинаминотрансферазы).

Избегать приема некоторых лекарственных препаратов

Некоторые комбинации лекарств и медикаментов обладают способностью повреждать печень, особенно при регулярном приеме в течение длительного периода времени. Вот некоторые определенные лекарства, которые могут навредить печени:

ацетаминофен – это лекарство может быть токсичным для печени. Помимо того, что ацетаминофен является отдельным обезболивающим средством, доступным на рынке, он также присутствует в нескольких рецептурных лекарствах от простуды. Кроме того, существуют и другие обезболивающие препараты, которые имеют сходные последствия, такие как напроксен, аспирин и ликлофенак;

препараты холестерина, которые могут негативно повлиять на печень. Однако рекомендуется обратиться к врачу, прежде чем отказаться от приема лекарств;

существуют некоторые дополнительные препараты, которые приводят к изменениям показателей, такие как некоторые антибиотики (нитрофурантоин, сульфаниламиды), противогрибковые препараты (итраконазол, флуконазол), противотуберкулезные препараты (изониазид), трициклические антидепрессанты и судорожные препараты (карбамазепин, фенитоин).

Употреблять продукты с большим количеством клетчатки

Клетчатка способна быстрее проталкивать токсины через пищеварительную систему, и поэтому у этих токсинов будет меньше времени, чтобы накопиться в печени. Есть много овощей и фруктов, которые содержат большой источник клетчатки, а именно артишоки, бамия, тыква, брюссельская капуста, репа, инжир, кокос, ягоды, груши, авокадо.

Употреблять цитрусовые соки с высоким содержанием витамина С

Витамин С полезен для восстановления тканей, а также для заживления раны. Кроме того, употребление сока цитрусовых фруктов или употребление большого количества самих фруктов также поможет поддерживать здоровую печень, что приведет к тому, что уровень ферментов станет здоровым. Кроме того, цитрусовые фрукты славятся своей способностью снижать вероятность развития рака печени. Поэтому следует добавить в свой рацион гораздо больше цитрусовых, таких как грейпфруты, апельсины и лимоны.

Похудеть

Потеря веса – это один из лучших способов нормализовать показатели печени естественным путем. Некоторые исследования показали, что ожирение очень тесно связано с проблемами печени. Избыточный жир может проникнуть в печеночную клетку, что может привести к воспалению печени. Регулярное выполнение физических упражнений и здоровое питание – это лучший способ похудеть со здоровой печенью. Но если начать худеть с помощью жестких диет и радикальных процедур, это может привести к более неожиданным побочным эффектам.

Бросить курить

Курение – это одна из самых распространенных вещей, которые наносят наибольший вред человеческому организму. Сигареты содержат много химических добавок. Это токсины, которые могут серьезно повредить клетки печени, когда печень пытается их фильтровать. Тогда лучший способ нормализовать показатели печени естественным путем и укрепить печень – это немедленно бросить курить. Кроме того, нужно избегать вторичного дыма, который находится в воздухе вокруг курильщика.

Избегать химические токсины в среде обитания

Вокруг каждого человека очень много химических токсинов. Они могут быть найдены в аэрозольных продуктах, инсектицидах и чистящих средствах. Эти токсины способны серьезно повредить печень. Таким образом, необходимо избегать их воздействия, используя натуральные альтернативы или используя уксус для отбеливания одежды вместо отбеливателя или некоторых других продуктов.