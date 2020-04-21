Что делали на Руси с женщинами за секс с иностранцем?

Посетив Россию в XVII веке, посол Франции Фуа де ла Невилль отметил в своих записях, что на Руси женщины оказались падкими до иностранцев и склонить их к близости ничего не стоит.

С глубокой древности и до времён правления Петра I, российские законы создавать семью с иностранцем категорически запрещали

Посетив Россию в XVII веке, посол Франции Фуа де ла Невилль отметил в своих записях, что на Руси женщины оказались падкими до иностранцев и склонить их к близости ничего не стоит.

Иностранцы частенько посещали наши просторы, с глубокой древности, поэтому ничего удивительного, что у русской красавицы и заезжего молодца могли возникать симпатии и романтические отношения. Другое дело – как на это смотрели в обществе.

Замуж – только за своего

С глубокой древности и до времён правления Петра I, российские законы создавать семью с иностранцем категорически запрещали.

По уставу церковного суда, созданного князем Ярославом, относительно брачного права, эта тема была чётко прописана. Если русская женщина посмела выйти замуж за иудея или мусульманина, её постригут в монахини, а мужчину оштрафуют на 50 гривен.

Не разрешались и браки с мужчинами, исповедовавшими католицизм или протестантство. В древности всех неправославных христиан считали еретиками. В VI Вселенском соборе относительно брака с еретиком прописано всё совершенно чётко: браки между православными и еретиками считались недостойными и недопустимыми.

В случае обнаружения чего-либо подобного, совершённого кем-либо, такой брак тут же признавался беззаконным сожительством и расторгался. VI Вселенский собор гласил, что несмешиваемое не может быть смешано, как волк не может соединиться с овцой, а часть Христова с жребием грешника. Нарушителя этого закона отлучали от церкви.

Такой, казалось бы, невинный поступок, как любовное увлечение, для российской женщины закончиться мог вовсе нешуточно: насильственным постригом или отлучением. Исключение могло делаться только для особ знатных.

У киевских князей принято было устраивать браки своих дочерей с государями из Европы, а уже при Петре I, породниться с «латинянином» или лютеранином – стало делом обычным. Однако и для девушек из знатных семей запрет на брак с иудеем или мусульманином, оставался в силе.

Внебрачные связи под запретом

О том, чтобы поощрять «свободную любовь», в древней Руси и речи не было, но интрижки случались: то ли непутёвая девица позволит себе такое, то ли вдовушка развесёлая по кривой дорожке пойдёт и соблазнит добра молодца. В обществе такие связи осуждались и наказание за это было очень строгим.

По тому же уставу князя Ярослава, если вдова или незамужняя девка была замечена в блуде или ребёнка родила, её следовало изобличить и заключить в монастыре, чтобы там она отбывала церковное покаяние.

Покаяние в данном случае означает сидеть на хлебе с водой, до изнеможения бить земные поклоны и не пропустить ни одной церковной службы. Если виновата в блуде была девушка, вдобавок ко всему её ещё и нещадно пороли родители.

Наказание было очень суровым, даже если сожителем был русский человек, а если иностранец, оно ещё более ужесточалось.

Известно также, что меньшим грех считался, если русская женщина заводила роман с иностранцем, чем, если русский мужчина связывался с иностранкой. Объяснение таким понятиям достаточно простое. Ведь иностранка могла забеременеть и уехать в свою страну. Получается, что ребёнок родится на чужбине и будет еретиком.

Если русская женщина родит ребёнка от иностранца, он будет воспитан и крещён, как православный человек.

Иногда закон всё-таки нарушался

В Московии, как известно, осело немало иностранцев. Они верно служили русскому Отечеству и даже основали известные семьи. К таким относится, к примеру, Лермонтовский род. Его основал в XVII веке прибывший в Россию Георг Лермонт. Три столетия российскому Отечеству прослужил и род Барклаев-де-Толли. И это далеко не все примеры.

Иностранцы служили российскому государю верой и правдой, а он жаловал им за это деревеньки, щедро одаривал золотом. Таким образом, случаи женитьбы иностранцев на русских девушках имели место быть. Однако прежде они должны были выполнить обязательное условие: перейти в православную веру. Далее менялось имя на русское (был Георг Лермонт, например, а стал Юрий Андреевич) и потом уже без проблем мог жениться.

Источник: rsute.ru