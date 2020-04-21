Надоели дети: искромсала дочек ножиком мамка в Башкирии

18 апреля подозреваемая, находясь дома у своего сожителя, нанесла своим дочерям 8 и 5 лет ножевые ранения. Сожитель сумел остановить женщину, после чего вызвал «скорую помощь».

Женщина убила сожителя ножом в сердце

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Аскинского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетних).

По версии следствия, 18 апреля 2020 года подозреваемая, находясь дома у своего сожителя, нанесла своим дочерям 8 и 5 лет ножевые ранения. Сожитель подозреваемой, увидев происходящее, сумел остановить женщину, после чего вызвал «скорую помощь». Сейчас девочки находятся на стационарном лечении, угрозы их жизни не имеется.

В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также мотивов его совершения, допрашиваются члены ее семьи, изучаются жилищно-бытовые условия проживания и взаимоотношения в семье, в отношении подозреваемой планируется проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы. Судом по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Следком