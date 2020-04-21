21.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Стало известно редкое имя дочери Данилы Козловского и Ольги Зуевой

15:49 21.04.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/BkzaQ7FgMy4/
0

Фанаты отреагировали на новость неоднозначно и сперва даже не поверили актрисе. Но всё же большинство поклонников положительно отнеслись к имени ребёнка, а некоторые даже увидели в нём скрытый смысл.

Стало известно редкое имя дочери Данилы Козловского и Ольги Зуевой

Ольга Зуева опубликовала в соцсетях фотографию, на которой держит ребёнка, а в описании к публикации назвала имя дочери

Звёздная пара — Данила Козловский и Ольга Зуева — стала родителями ещё в начале марта, однако целых полтора месяца актёры не раскрывали имя ребёнка. В их соцсетях неоднократно появлялись фото дочери, однако другой информацией звёзды подписчиков не баловали.

Тем не менее накануне пара наконец раскрыла тайну, чем слегка шокировала публику. Ольга Зуева опубликовала в соцсетях фотографию, на которой держит ребёнка, а в описании к публикации назвала имя дочери.

— Её зовут Ода Валентина. Я распадаюсь на куски всякий раз, когда произношу её имя… Ода Валентина, — написала Зуева.

Фанаты отреагировали на новость неоднозначно и сперва даже не поверили актрисе. Но всё же большинство поклонников положительно отнеслись к имени ребёнка, а некоторые даже увидели в нём скрытый смысл.

— ОДА = Ольга, Данила, аmor/аmour, — написал один из подписчиков.

Другие же пользователи связали имя ребёнка с отношениями звёздной пары, предположив, что дочь является одой любви актёров. Так или иначе поклонники пожелали Даниле Козловскому и его возлюбленной семейного счастья и гармонии.

34-летний Козловский и 32-летняя Зуева познакомились в США на вечеринке, организованной их общими друзьями. Ольга, проживавшая до этого в Штатах, влюбилась в Данилу, бросила работу и переехала в Россию. При этом дочь звёздной пары родилась в США, куда в феврале летал Козловский, чтобы быть рядом с супругой.

Данила Козловский — российский актёр, звезда фильмов «Мы из будущего», «Легенда № 17», «Экипаж», «Викинг» и многих других кинолент. Многие критики с уверенностью называют его лучшим отечественным актёром нового поколения, а с 2018 года Данила пробует себя в режиссуре. Его дебютным фильмом стала спортивная драма «Тренер».

Источник: life.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Красивое имя?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПугают людей летающий низко вертолеты Росгвардии или Минобороны в небе над Бердском?
16:09 21-04-2020
Пугают людей летающий низко вертолеты Росгвардии или Минобороны в небе над Бердском?
Почти 128 миллионов долларов собрала для борьбы с коронавирусом Леди Гага на концерте "One world: together at home"
16:05 21-04-2020
Почти 128 миллионов долларов собрала для борьбы с коронавирусом Леди Гага на концерте
БердскВ обсерватор поместили и проверяют на коронавирус маму зараженной после поездки в Сочи девушки 29 лет из Бердска
16:00 21-04-2020
В обсерватор поместили и проверяют на коронавирус маму зараженной после поездки в Сочи девушки 29 лет из Бердска
Клип Киркорова "Романы" номинирован на приз нью-йоркского кинофестиваля INYFF
15:55 21-04-2020
Клип Киркорова
Стало известно редкое имя дочери Данилы Козловского и Ольги Зуевой
15:49 21-04-2020
Стало известно редкое имя дочери Данилы Козловского и Ольги Зуевой
БердскБольной коронавирусом подключен к ИВЛ – человек при смерти? Ответил главный реаниматолог Новосибирской области Владимир Кохно
15:45 21-04-2020
Больной коронавирусом подключен к ИВЛ – человек при смерти? Ответил главный реаниматолог Новосибирской области Владимир Кохно
100 кроватей пожертвует в больницы для борьбы с коронавирусом продюсер Максим Фадеев
15:39 21-04-2020
100 кроватей пожертвует в больницы для борьбы с коронавирусом продюсер Максим Фадеев
Все о льготной ипотеке под 6,5% годовых
15:34 21-04-2020
Все о льготной ипотеке под 6,5% годовых
БердскРасхватали за день электробритвы «Бердск» с выставки-продажи в ЦУМе Новосибирска 1
15:30 21-04-2020
Расхватали за день электробритвы «Бердск» с выставки-продажи в ЦУМе Новосибирска
Надоели дети: искромсала дочек ножиком мамка в Башкирии 1
15:15 21-04-2020
Надоели дети: искромсала дочек ножиком мамка в Башкирии