Стало известно редкое имя дочери Данилы Козловского и Ольги Зуевой

Фанаты отреагировали на новость неоднозначно и сперва даже не поверили актрисе. Но всё же большинство поклонников положительно отнеслись к имени ребёнка, а некоторые даже увидели в нём скрытый смысл.

Ольга Зуева опубликовала в соцсетях фотографию, на которой держит ребёнка, а в описании к публикации назвала имя дочери Звёздная пара — Данила Козловский и Ольга Зуева — стала родителями ещё в начале марта, однако целых полтора месяца актёры не раскрывали имя ребёнка. В их соцсетях неоднократно появлялись фото дочери, однако другой информацией звёзды подписчиков не баловали.

Тем не менее накануне пара наконец раскрыла тайну, чем слегка шокировала публику. Ольга Зуева опубликовала в соцсетях фотографию, на которой держит ребёнка, а в описании к публикации назвала имя дочери.

— Её зовут Ода Валентина. Я распадаюсь на куски всякий раз, когда произношу её имя… Ода Валентина, — написала Зуева.

Фанаты отреагировали на новость неоднозначно и сперва даже не поверили актрисе. Но всё же большинство поклонников положительно отнеслись к имени ребёнка, а некоторые даже увидели в нём скрытый смысл.

— ОДА = Ольга, Данила, аmor/аmour, — написал один из подписчиков.

Другие же пользователи связали имя ребёнка с отношениями звёздной пары, предположив, что дочь является одой любви актёров. Так или иначе поклонники пожелали Даниле Козловскому и его возлюбленной семейного счастья и гармонии.

34-летний Козловский и 32-летняя Зуева познакомились в США на вечеринке, организованной их общими друзьями. Ольга, проживавшая до этого в Штатах, влюбилась в Данилу, бросила работу и переехала в Россию. При этом дочь звёздной пары родилась в США, куда в феврале летал Козловский, чтобы быть рядом с супругой.