22.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Работа

Степень утраты профессиональной трудоспособности будет устанавливаться без личного посещения медико-социальной экспертизы

17:34 22.04.2020 Фото: rosmintrud.ru
0

Специалисты медико-социальной экспертизы будут выносить решения о степени утраты профессиональной трудоспособности на основании документов, выданных лечебными учреждениями.

Степень утраты профессиональной трудоспособности будет устанавливаться без личного посещения медико социальной экспертизы

Временным порядком предусмотрено автоматическое продление ранее установленных процентов утраты профессиональной трудоспособности

Постановлением Правительства России от 15 апреля 2020 года № 511 определен временный порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве. До 1 октября 2020 года справки о степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний будут оформлять и выдавать без личного посещения бюро медико-социальной экспертизы. Аналогично, без личного посещения бюро медико-социальной экспертизы, будет приниматься и программа реабилитации пострадавшего.

Специалисты медико-социальной экспертизы будут выносить решения о степени утраты профессиональной трудоспособности на основании документов, выданных лечебными учреждениями. Это позволит минимизировать социальные контакты граждан в период противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Временным порядком предусмотрено автоматическое продление ранее установленных процентов утраты профессиональной трудоспособности на шесть месяцев тем гражданам, которым ранее была определена степень утраты трудоспособности и срок очередного переосвидетельствования наступает в период с 1 марта по 1 октября 2020 г. включительно. Программа реабилитации для этих граждан также будет продлеваться на полгода вместе с ранее рекомендованными реабилитационными мероприятиями, включая обеспечение техническими средствами реабилитации. Справка, подтверждающая факт установления степени утраты профессиональной трудоспособности, и программа реабилитации будут направляться гражданам заказным почтовым отправлением.

Сведения об установлении степени утраты профессиональной трудоспособности будут в трехдневный срок в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия направляться в Фонд социального страхования России.

Ранее, Постановлением Правительства России от 9 апреля 2020 г. № 467 утвержден аналогичный Временный порядок проведения медико-социальной экспертизы без личного присутствия заявителя в период до 1 октября 2020 года.

Данные меры введены в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Источник: rosmintrud.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Удобно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКого и как наказывают за нарушение самоизоляции в Бердске, разъяснил Верховный суд
20:34 22-04-2020
Кого и как наказывают за нарушение самоизоляции в Бердске, разъяснил Верховный суд
Чушью назвали в Кремле информацию о ссоре Путина из-за нефти с принцем Саудовской Аравии
20:24 22-04-2020
Чушью назвали в Кремле информацию о ссоре Путина из-за нефти с принцем Саудовской Аравии
БердскПоздравил Ленина с юбилеем гвоздиками в самоизоляцию активист "Сути времени" в Бердске 2
20:16 22-04-2020
Поздравил Ленина с юбилеем гвоздиками в самоизоляцию активист
БердскНе накручивай себя, что заболеешь COVID-19 и помрешь, а сиди дома, считает жительница Бердска
20:03 22-04-2020
Не накручивай себя, что заболеешь COVID-19 и помрешь, а сиди дома, считает жительница Бердска
Раскритиковал скорость создания койко-мест для коронавирусных больных в российских регионах Мишустин
19:53 22-04-2020
Раскритиковал скорость создания койко-мест для коронавирусных больных в российских регионах Мишустин
Мертвым нашли пропавшего без вести в Крыму заглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина
19:41 22-04-2020
Мертвым нашли пропавшего без вести в Крыму заглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина
БердскФото дня: Распустились первые зеленые листья в день 150-летия Ленина 22 апреля в Бердске
19:25 22-04-2020
Фото дня: Распустились первые зеленые листья в день 150-летия Ленина 22 апреля в Бердске
Продлить самоизоляцию на майские праздники в России призывает Минздрав 2
19:14 22-04-2020
Продлить самоизоляцию на майские праздники в России призывает Минздрав
БердскСколько присвоили от продажи Mitsubishi Outlander наркоторговца экс-начальник следствия отдела МВД Бердска Зорин с подельниками?
19:00 22-04-2020
Сколько присвоили от продажи Mitsubishi Outlander наркоторговца экс-начальник следствия отдела МВД Бердска Зорин с подельниками?
Перевалило за 2,5 млн число заразившихся коронавирусом в мире на 22 апреля
18:50 22-04-2020
Перевалило за 2,5 млн число заразившихся коронавирусом в мире на 22 апреля