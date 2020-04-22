Степень утраты профессиональной трудоспособности будет устанавливаться без личного посещения медико-социальной экспертизы



Временным порядком предусмотрено автоматическое продление ранее установленных процентов утраты профессиональной трудоспособности

Постановлением Правительства России от 15 апреля 2020 года № 511 определен временный порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве. До 1 октября 2020 года справки о степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний будут оформлять и выдавать без личного посещения бюро медико-социальной экспертизы. Аналогично, без личного посещения бюро медико-социальной экспертизы, будет приниматься и программа реабилитации пострадавшего.

Специалисты медико-социальной экспертизы будут выносить решения о степени утраты профессиональной трудоспособности на основании документов, выданных лечебными учреждениями. Это позволит минимизировать социальные контакты граждан в период противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Временным порядком предусмотрено автоматическое продление ранее установленных процентов утраты профессиональной трудоспособности на шесть месяцев тем гражданам, которым ранее была определена степень утраты трудоспособности и срок очередного переосвидетельствования наступает в период с 1 марта по 1 октября 2020 г. включительно. Программа реабилитации для этих граждан также будет продлеваться на полгода вместе с ранее рекомендованными реабилитационными мероприятиями, включая обеспечение техническими средствами реабилитации. Справка, подтверждающая факт установления степени утраты профессиональной трудоспособности, и программа реабилитации будут направляться гражданам заказным почтовым отправлением.

Сведения об установлении степени утраты профессиональной трудоспособности будут в трехдневный срок в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия направляться в Фонд социального страхования России.

Ранее, Постановлением Правительства России от 9 апреля 2020 г. № 467 утвержден аналогичный Временный порядок проведения медико-социальной экспертизы без личного присутствия заявителя в период до 1 октября 2020 года.

Данные меры введены в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Источник: rosmintrud.ru