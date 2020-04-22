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Продавать нефть по принципу take or pay, с такой инициативой выступил экс-премьер Медведев

08:45 22.04.2020 Фото: pixabay.com
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«То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор», — отметил он.

Продавать нефть по принципу take or pay, с такой инициативой выступил экс премьер Медведев
В понедельник цена майских фьючерсов на нефть WTI рухнула почти на 300%

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.

«Эта ситуация должна быть предметом самого внимательного анализа, поскольку подрывает восстановление мировой экономики. Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например, с учётом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» («take or pay»)», — пишет во вторник Медведев на своей странице в фейсбуке.

«То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор», — отметил он.

Как пояснили в аппарате Медведева, комментарий первоначально был опубликован не полностью из-за технических проблем со связью.

В понедельник цена майских фьючерсов на нефть WTI рухнула почти на 300% к окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник, опустившись до минус $37,63 за баррель — нефть этой марки начала торговаться по отрицательным ценам впервые в истории.

Источник: Интерфакс

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