Погуляли до суда: 11 нарушителей самоизоляции за неделю получили штрафы и предупреждения в Бердске

22 апреля еще трое бердчан, бесцельно шляющихся по улице в период ограничений, суд наказал по административной статье. Среди попавших в поле зрения правоохранителей также уличные торговцы искусственными цветами и соленьями, а также покупатели водки.

Суд Бердска работает в ограниченном режиме из-за коронавируса, но дела о нарушении самоизоляции рассматривает

Еще трое праздношатающихся по улицам бердчан привлечены к административной ответственности за нарушение самозоляции. об этом сегодня, 23 апреля, рассказали в Бердском городском суде.

Постановлениями суда от 22 апреля 2020 года три жителя Бердска признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП, которым назначено наказание в виде предупреждения, с учетом личности виновных.

В ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях установлено, что виновные не выполнили правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Они покинули место проживания и находились в общественном месте – на бердских улицах, чем нарушили требования постановления губернатора об ограничении доступа людей и транспортных средств, установленные в соответствии с указом президента по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции.

-Также установлено, что цели нахождения виновных в момент рассматриваемых событий за пределами своего места проживания к исключительным случаям, указанным в п. 2 постановления губернатора Новосибирской области №48 в редакции от 4 апреля, не относятся, поскольку все привлеченные к административной ответственности находились на прогулке, — уточнили в Бердском городском суде.

Таким образом, в городе наказаны штрафами и предупреждениями за нарушение режима самоизоляции на 23 апреля 11 человек, один — за несоблюдение карантина, причем дважды. Мужчина снова приехал из Казахстана и не изолировался на 14 дней. В самоизоляцию бердчане не только бесцельно бродят по улицам, в том числе по ночам, но и торгуют искусственными цветами, соленьями, ходят за водкой,