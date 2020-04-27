Хотите купить Skoda Octavia за 109 тыс.руб.: аукцион арестованных автомобилей пройдет в Уфе

25 мая в Уфе пройдет очередной аукцион по продаже арестованных автомобилей. Поучаствовать в нем могут все желающие: нужно лишь подать заявку и внести задаток до 8 мая.

Самыми дорогими лотами предстоящих торгов станут внедорожник Mitsubishi Pajero Sport 2013 года выпуска со стартовым ценником 1 020 000 рублей

25 мая в Уфе пройдет очередной аукцион по продаже арестованных автомобилей. Поучаствовать в нем могут все желающие: нужно лишь подать заявку и внести задаток до 8 мая. Об этом говорится в извещении о торгах на сайте управления ФССП по Башкирии, пишут Автоновости дня.

Самыми дорогими лотами предстоящих торгов станут внедорожник Mitsubishi Pajero Sport 2013 года выпуска со стартовым ценником 1 020 000 рублей, грузовая «ГАЗель» ГАЗ А 21R32 2015 года выпуска, оцененная в 650 000 рублей, и седан Nissan Teana 2011 года, который продадут минимум за 603 500 рублей.

Дешевле всех оценили LADA Granta 2014 года выпуска (87 353 руб.), Hyundai Getz 2005 года (101 373 руб.) и Skoda Octavia 2013 года выпуска (109 000 руб.).

Ознакомиться с полным перечнем реализуемого имущества можно на сайте ФССП России или на torgi.gov.ru.